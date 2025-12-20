重要鉱物「カスピ海」輸送ルート整備や“3兆円プロジェクト”目標の「東京宣言」　高市首相が中央アジア5カ国と首脳会談

高市首相は、中国やロシアとの結びつきが強い中央アジア5カ国との初の首脳会合を開きました。

会合は、来日した5カ国の首脳を招き、東京都内で開かれました。

高市首相：

中央アジアを取り巻く環境が急激に変化している今こそ、地域協力および世界との連携がますます重要となっている。

中央アジア5カ国は、石油やレアメタルなどエネルギーや鉱物資源が豊富ですが、中国やロシアと関係性が強く、日本は首脳会合で5カ国との協力を強化したい考えです。

会合後、高市首相は今回採択した「東京宣言」などの成果を強調しました。

高市首相：

グリーン強靱（きょうじん）化・コネクティビティ・人づくりの3分野を中心に、互恵的なプロジェクトを推進していきます。

宣言には、重要鉱物などをカスピ海経由で輸送するルートの整備支援や、今後5年間で3兆円規模のプロジェクト目標などが盛り込まれました。

高市首相は、「シルクロードを通じた交流の歴史に基づく絆と、日本に対する強い信頼と大きな期待を感じた」と述べ、中央アジアとの連携を強める方針を強調しました。