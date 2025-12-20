【ファンケル】年末年始限定の福袋＆特別セットのキャンペーンは見逃せない。お気に入りアイテムと新年を

ファンケルは、2025年12月16日から、通信販売と直営店舗で福袋キャンペーンを開始しています。

選べる福袋とHAPPY BAG2026

通信販売限定で、自由に組み合わせられる「選べる福袋」、直営店舗限定で、新春特別セット「HAPPY BAG 2026」を数量限定で販売します。

・選べる福袋2026（通信販売限定キャンペーン）

今年の福袋は、対象商品から自由に組み合わせて購入できる「選べる福袋」としてリニューアルします。肌の悩みやライフスタイルに合わせて選べる「ビューティ福袋」「すこやか福袋」を販売。それぞれのグループから1点以上を同時購入すると、対象商品の合計金額から20％オフに。また、快適な毎日をサポートする「肌着福袋」も取り揃えています。

・ビューティ福袋

グループA：化粧液＆乳液セット

グループB：美容液

グループC：クリーム

・すこやか福袋

ベーシック グループ：ハイグレードビタミン 2袋セット など

スペシャルケア グループ：プレミアムカロリミット 2袋セット など

通常商品番号で注文すると通常価格となります。必ず福袋専用の特別商品番号で注文してください。

・肌着福袋

ぐっすり快眠福袋：干支の馬柄パジャマ＋レッグウォーマー

おなか幸せ福袋：人気の「幸せの深々ショーツ」セット

ナイトケア福袋：バストケア商品＋ショーツのセット

詳細は公式サイトから確認できます。

・HAPPY BAG 2026（直営店舗 限定キャンペーン）

新春特別セット「HAPPY BAG 2026」を数量限定で販売。購入1セットごとに「ディープチャージ コラーゲン スティックゼリー」1箱（10本）がもらえます。

・BCセット

ふっくら弾む美肌へ導く贅沢エイジングケア。

・BC化粧液：1本

・BC乳液：1本

・アドバンスト ビューティ コンセントレート：1本

・BCナイトインテンシヴクリーム：1本

価格は、2万3192円相当が1万8000円。

・toiro バイタライジングセット

美白ケアとエイジングケアを叶える多機能スキンケア。

・マイルドクレンジングオイル：1本

・スキンコンディショニング洗顔：1本

・コアエフェクター（ケース付）：1本

・トイロバイタライジングドロップ・ミルク：各1本

＜医薬部外品＞

価格は、1万9635円相当が1万6000円。

・エンリッチプラスセット

ハリのあるふっくら肌に導くトータルケアスキンケア。

・マイルドクレンジングオイル：1本

・ピュアモイスト泡洗顔料：1本

・コアエフェクター（ケース付）：1本

・エンリッチプラス化粧液・乳液：各1本

＜医薬部外品＞（兇靴辰箸蝓

価格は、1万4960円相当が1万2000円。

予約受取期間は12月16日から31日まで。一般販売は26年1月1日から数量限定で開始。

1人各2セットまで。一般販売の開始日および終了のタイミングは、店舗によって異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部