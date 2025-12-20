【ワコール】最大2000円クーポンにギフトラッピング無料。特典いっぱいのクリスマスキャンペーンが見逃せない！
ワコールの公式オンラインサイト「ワコールウェブストア」では2025年12月25日まで、クリスマスキャンペーンを開催中。
クーポンの配布など、お得なイベントが盛りだくさんです。
毎日ワクワクなお得イベントがずらり！
【最大2000円クーポン】
もれなく全員が取得できるクーポンは、5500円以上の購入で使える500円クーポン、1万1000円以上の購入で使える1000円オフクーポン、1万6500円以上の購入で使える2000円オフクーポンの全3種。
利用期限は12月25日23時59分までです。
【アドベントプレゼントキャンペーン】
12月24日のクリスマスイブまで、もらえる商品が毎日追加されているプレゼントキャンペーン。応募フォームから入力をすると、ブラ、ショーツ、パジャマなどの人気アイテムが抽選で当たります。
なお、応募締め切りは商品ごとに異なります。
【ギフトラッピング無料】
公式オンラインサイトで合計5500円以上（セール品を含む）購入すると、ボックスタイプとペーパーバッグタイプのギフトラッピングサービスが無料になります。クリスマスや年末年始のギフトにぴったりです。
セルフラッピングとeギフトサービスは対象外。
開催期間は12月22日9時59分まで。
お得がいっぱいのキャンペーンをお見逃しなく。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）