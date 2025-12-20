【ワコール】最大2000円クーポンにギフトラッピング無料。特典いっぱいのクリスマスキャンペーンが見逃せない！

ワコールの公式オンラインサイト「ワコールウェブストア」では2025年12月25日まで、クリスマスキャンペーンを開催中。

クーポンの配布など、お得なイベントが盛りだくさんです。

毎日ワクワクなお得イベントがずらり！

【最大2000円クーポン】

もれなく全員が取得できるクーポンは、5500円以上の購入で使える500円クーポン、1万1000円以上の購入で使える1000円オフクーポン、1万6500円以上の購入で使える2000円オフクーポンの全3種。

利用期限は12月25日23時59分までです。

【アドベントプレゼントキャンペーン】

12月24日のクリスマスイブまで、もらえる商品が毎日追加されているプレゼントキャンペーン。応募フォームから入力をすると、ブラ、ショーツ、パジャマなどの人気アイテムが抽選で当たります。

なお、応募締め切りは商品ごとに異なります。

【ギフトラッピング無料】

公式オンラインサイトで合計5500円以上（セール品を含む）購入すると、ボックスタイプとペーパーバッグタイプのギフトラッピングサービスが無料になります。クリスマスや年末年始のギフトにぴったりです。

セルフラッピングとeギフトサービスは対象外。

開催期間は12月22日9時59分まで。

お得がいっぱいのキャンペーンをお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）