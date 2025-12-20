【崎陽軒】大切な人にシウマイ15個の「引換券」を贈れる年賀状が販売中。「シウマイメモ帳」がもらえるキャンペーンも《1月7日まで》

崎陽軒では2026年1月7日まで、「令和8年シウマイ年賀状」を販売しています。

送っても受け取っても嬉しい、ユニークな年賀状

今年で50回目となる崎陽軒の「シウマイ年賀状」。

はがき下部にシウマイ引換券が付いており、受け取った人ははがきを店舗に持っていくと、「シウマイ1箱（15個入）」と引き換えられます。

送り主は、シウマイ引換券付きはがきを切り離すことで年賀状として利用できます。切り離した残りの部分を店頭に持参、もしくは崎陽軒の広報・販売促進部に郵送すると、懸賞に応募することができますよ。

絵柄は、横浜風景（横浜みなとみらい21と富士山・文章あり）、干支（午のシンプルなデザイン・文章あり）、無地の3種類。

価格は1枚700円。郵便切手代は含まれません。

さらに、特典として、「令和8年シウマイ年賀状」を5枚購入した人に「昔ながらのシウマイメモ帳」を配布しています。

販売店舗は、神奈川・東京を中心とした約160の直営店舗と公式通販。一部販売していない店舗があるのでご注意を。

また、通信販売限定で、横浜名物シウマイと北海道の海鮮を楽しめる「シウマイ年賀贈（ぞう）」も登場。

詳しくは公式サイトをチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）