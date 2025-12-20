¡ÚÆÃ½¸¡ÛÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈSLµ¡´Ø»Î¡É¤ÎÌ´ ¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×Ä©Àï¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå①¡Ô¿·³ã¡Õ
JRÈØ±ÛÀ¾Àþ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¡£¤³¤ÎSL¤Î±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡Öµ¡´Ø»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç¤Î¹ñ²È»î¸³¤ä·±Îý¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤Î¡Öµ¡´Ø»Î¡×¤Ëº£Ç¯JR¤Î±¿Å¾»Î2¿Í¤¬Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò2²ó¤ËÅÏ¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Áö¤ê½Ð¤·¤¿SLµ¡´Ø»Î¤ÎÌ´¡Ä¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¹õ±ì¤ò¾å¤²¤ÆÁö¤ë¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×
µ¥Å«Âç¤¤Êµ¥Å«¤òÌÄ¤é¤·¹õ±ì¤ò¾å¤²¤ÆÁö¤ë¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡£¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾èµÒ¡Û
¡Ö±ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬SL¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢º£¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¼ÖÎØ¤¬¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤«À¸¤Êª¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¡Ê¤¬Ì¥ÎÏ¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¢¡SL¾èµÒ¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË
¤½¤Î¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¡£1999Ç¯¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤«¤é25Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¾èµÒ¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¸©¤ÎÆâ³°¤«¤éÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¬¤ì¤¿²ÈÂ²¡Û
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÅÅ¼Ö¤È¤«¼Ö¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Q¡Ë¤¤ç¤¦SL¸«¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¡Ú¿ÀÆàÀî¤«¤é²ÈÂ²¤ÇÍè¤¿»Ò¤É¤â¡Û
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£±¿Å¾»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¢¡SLµ¡´Ø»Î¤òÌÜ»Ø¤¹
¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¤Ë¤¢¤ëJR¿·³ãÅý³ç¥»¥ó¥¿ー¿·ÄÅ¾èÌ³¼¼¡£¤³¤³¤ËSL¤Î±¿Å¾»Î¤Ç¤¢¤ë¡Öµ¡´Ø»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡¦37ºÐ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡ÖÃË¤Ê¤é¤³¤ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¸«¤Æ¤¹¤²¤¨¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¸«¤ë¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¹ñ²È»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤ä¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬É¬Í×
´Ý»³¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢JR¤Î±¿Å¾»Î¤È¤·¤Æ¿®±ÛËÜÀþ¤Ê¤É¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤Ë¾èÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤Î¼Ö¾¸¤äµ¡´Ø½õ»Î¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËSL¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¡Öµ¡´Ø»Î¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀìÌç¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤ä¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ïー¥É¥ë¤Ï·è¤·¤ÆÄã¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â´Ý»³¤µ¤ó¤ÏÆ±Î½¤Î°ËÆ£ÃÎ¼ù¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤È¤·µ¡´Ø»ÎÍÜÀ®¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡ÖSL¤âÁ´¹ñÅª¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¿·ÄÅ¾èÌ³¼¼¤Ç¾èÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â²¿¤«¤Î±ï¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏSL¤Îµ¡´Ø»Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¢¡Å´Æ»¤Î¤Þ¤Á¡Ö¿·ÄÅ¡×
¤«¤Ä¤ÆÁ´¹ñ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡Ö¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡×¡£
¿·ÄÅÃÏ¶è¤Ï¿®±ÛÀþ¤ä±©±ÛÀþ¡¢ÈØ±ÛÀ¾Àþ¤Î3Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¡¢詝À¾¤ÎÊÆ¸¶¡¦Åì¤Î¿·ÄÅ詝¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÁ´¹ñÍ¿ô¤Î¡ÖÅ´Æ»¤Î³¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÈÅ´Æ»¤Î³¹¡É Ç®¤¤À¼¤Ë±þ¤¨Éü³è
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ´Æ»¤Î³¹¤Ë1963Ç¯¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿SL¤¬C57－180¹æµ¡¤Ç¤¹¡£
½ªÀïÄ¾¸å¤Î1946Ç¯¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÆ°ÎØ¤ÈºÙ¤¤¥Ü¥¤¥éー¤ÇÍ¥Èþ¤Ë¸«¤¨¤ë»Ñ¤«¤é¡Öµ®ÉØ¿Í¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1969Ç¯¤ËÇÑ¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸©Æâ³ÆÃÏ¤òÁö¤ê¡¢°úÂà¸å¤Ï³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤À¼¤Ë±þ¤¨1999Ç¯¤Ë¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡µ¡´Ø»Î¤Î°éÀ®¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê
¸½ºß¡¢JRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤ÇÁö¤ëSL¤Ï·²ÇÏ¸©¤Î¹âºê¤È¤³¤³¿·ÄÅ¤Î¤ï¤º¤«2¤«½ê¤Î¤ß¡£¿·³ã¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤êSLµ¡´Ø»Î¤Î°éÀ®¤ò°ì»þÅª¤ËµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¡´Ø»Î¤Î°éÀ®¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¤½¤³¤Ç´Ý»³¤µ¤ó¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚJRÅìÆüËÜ¿·ÄÅ¾èÌ³¼¼Ä¹ Æ»ÅÄ±ÑÌÀ¤µ¤ó¡Û
¡ÖSL¤Îµ¡´Ø»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÈÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇ¤¤»¤é¤ì¤ë2¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æº£²ó2¿Í¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£µ¡´Ø»Î¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤½¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¼Ö¸Ë¤ÇÅÀ¸¡¤Î·±Îý
¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¹æ¡×¤Ç¤Ï±¿Å¾¤Î¤Ê¤¤Ê¿Æü¤Ï¼Ö¸Ë¤ÇÅÀ¸¡¤Î·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±¿Å¾Á°¤Ë±¿Å¾»Î¤¬É¬¤º¹Ô¤¦¡Ö½Ð¶èÅÀ¸¡¡×¡£
µ¡´Ø¼Ö¤ÎÃæ¤È³°¤Ë¤¢¤ë¤ª¤è¤½200¤Î¹àÌÜ¤òÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿½çÈÖ¤ÇÅÀ¸¡¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SL¤Ï¾øµ¤¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤È²»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÂç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢Áê¼ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤À¼¤À¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉáÃÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÀ¸¡»þ¤Ë¤Ï°Û¾ï»þ¤òÁÛÄê¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ë°ÛÊª¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¤·¤Æµ¡´Ø»Î¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï°ÂÁ´¤ËSL¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê·±Îý¤Ç¤¹¡£
¢¡2¿Í¤ÇÌÜ»Ø¤¹µ¡´Ø»Î¤ÎÌ´
´Ý»³¤µ¤ó¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤È¤·º£Ç¯5·î¤«¤éJR¤Î¸¦½¤¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Çµ¡´Ø»Î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢SL¤Î±¿Å¾¤ËÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡Ö¹Ã¼ï¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¡×¤È¡Ö¥Ü¥¤¥éーµ»»Î1µé¡×¤Î2¤Ä¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú°ËÆ£ÃÎ¼ù¤µ¤ó¡Û
¡ÖSL¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÊÙ¶¯¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤Ê¤ó¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Q¡Ë·ë¹½¤ªÊÙ¶¯¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¡Ë¹ç³ÊÎ¨¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÁ°Ä´¤Ù¤¿´¶¤¸¤À¤È5³äÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£°ì¿Í¤Ç¾èÌ³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»ñ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
2¿Í¤ÇÌÜ»Ø¤¹µ¡´Ø»Î¤ÎÌ´¡£ÀÚâøÂöËá¤·¤Æµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ìµ¾èµÒ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë·±Îý
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤ËSL¤ò½Ð¸Ë¤µ¤»¾èµÒ¤ò¾è¤»¤º¤Ë¿·ÄÅ¤«¤é²ñÄÅ¼ã¾¾¤Þ¤Ç¤ò±¿Å¾¤¹¤ë·±Îý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¤¤½¤ì¤Ç¤ÏÅÀ¸Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£7»þ31Ê¬25ÉÃ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢7»þ31Ê¬25¥ªー¥é¥¤¤Ç¤¹¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
·±ÎýÆ±ÍÍ¡¢µ¡´Ø¼Ö¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÌÜ¤È¼ª¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²Æ¤Ï¼ÖÆâ¤Îµ¤²¹¤¬Ìó60ÅÙ¤Ë
±¿Å¾¼¼¤ÎÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡Ä
¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ï¤ª¤â¤ËÁà½Ä¤ò¹Ô¤¦µ¡´Ø»Î¤ÈÀÐÃº¤òÆþ¤ìµ¡´Ø¼Ö¤¬Áö¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òºî¤ëµ¡´Ø½õ»Î¤Î2¿Í¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Êµ¡´ï¤¬ÊÂ¤Ö±¿Å¾¼¼¡£²Æ¤Ï¼ÖÆâ¤Îµ¤²¹¤¬60ÅÙ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬Êäµë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áö¹ÔÃæ¤À¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÍÒ¤ÎÃæ¡¢½ë¤¤¤È¤¤Ç1200～1500ÅÙ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É³Ú¤·¤ß¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡¸½ÌòSL¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¹Ô
¿·ÄÅ±Ø¤«¤é¤ÏÀèÇÚ¡¦°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¿·ÄÅ±Ø¤«¤é½ªÅÀ¤Î²ñÄÅ¼ã¾¾±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÊÒÆ»111¥¥í¡£¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤Ï¸½Ìò¤ÇÁö¤ëSL¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¡´Ø¼¼µ¡´Ø»Î¤Èµ¡´Ø½õ»Î¤Î¥Ú¥¢¤Ç±¿Å¾¤¹¤ëSL¡£Á°Êý¤Î³ÎÇ§¤Ïº¸±¦¤Î¾®¤µ¤ÊÁë¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Êý¤ËÂç¤¤Ê¥Ü¥¤¥éー¤ò¹½¤¨¤ë¹½Â¤¾å¡¢¿®¹æ¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤Ïµ¡´Ø½õ»Î¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤ÏÁö¤ëÈØ±ÛÀ¾Àþ¤Ï¥«ー¥Ö¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¡¢¸ûÇÛ¤Ê¤ÉÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
µ¡´Ø»Î¤ÏÏ©Àþ¤ÎÆÃÄ§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÖÎ¾¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë½Å¤µ¤Ê¤É¤âÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Ï»ØÆ³Ã´Åö¤ÎÀèÇÚµ¡´Ø»Î¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤Î¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ËÆ£ÃÎ¼ù¤µ¤ó¡Û
¡ÖSL¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¼ÖÎ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤¤¤Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É´°Á´¤Ë¤Ï¥¤¥áー¥¸¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¡ÖÃµµá¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤¿¤¤¡×
¿·ÄÅ±Ø¤«¤é²ñÄÅ¼ã¾¾±Ø´Ö¤ÏÄÌ¾ïÊÒÆ»3¸òÂå¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·±Îý¾èÌ³¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶è´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Æ2¸òÂå¤Ç±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¾èÌ³¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤ÏÍÛ¤¬ÄÀ¤ß¤«¤±¤¿¸á¸å6»þÈ¾²á¤®¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú´Ý»³¹ªÀ¸¤µ¤ó¡Û
¡Ö»î¸³¤Þ¤Ç»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤±¿Å¾¤Î²ó¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Æü1ÆüÁ°²ó¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤ÈËè²ó¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Ãµµá¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡Ì´¤ÎSLµ¡´Ø»Î¤Ø
¤³¤ÎÆü¡¢´Ý»³¤µ¤ó¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏSL¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ñ²È»ñ³Ê¡Ö¹Ã¼ï¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¡×¤Î»î¸³¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¸³¤ÏÉ®µ¤È¼Âµ»¤Ç3Æü´Ö¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì´¤ÎSLµ¡´Ø»Î¤Ø¡Ä¡ÄÈ¾Ç¯¤«¤±¤ÆÀÑ¤ó¤À·±Îý¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÆÃ½¸¡¢¼¡²ó¤Ïµ¡´Ø»ÎÍÜÀ®¤ÎºÇ½ª»î¸³¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÃæ¿´¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
