「20歳の日本人FWの大ファンだ」海外記者も虜に！191センチのサムライが欧州で眩い輝き「間違いなくより高いレベルでプレーする」
日本人７選手が所属するシント＝トロイデンが好調だ。昨季はなんとかベルギー１部残留を勝ち取る苦しいシーズンを送ったが、今季は18節を終えた時点で４位。堂々と優勝争いを繰り広げている。
攻撃を牽引しているのは、後藤啓介である。今夏に同じベルギーのアンデルレヒトから期限付き移籍で加入すると、コンスタントにネットを揺らし、リーグ得点ランキング首位と２点差の６点をマーク。先月には森保ジャパンに初招集され、今ノリに乗っている。
後藤は欧州で広く知られる存在になっており、英公共放送『BBC』など数々の有力メディアで活躍中のハンガリー人記者、ベンチェ・ボチャク氏の目にも留まったようだ。同氏はXにおいて「20歳の日本人FWケイスケ・ゴトウの大ファンだ」と切り出し、次のように綴った。
「身長191cmの長身で細身のターゲットFW。ベルギー1部リーグのシント＝トロイデンでプレーする現在、ペナルティエリア内で大きな脅威となっている。チャンスを決める際、非常に創造的な解決策を編み出す。スピードも持ち合わせており、試合中にハイインテンシティなランを数多く見せる。
大型選手ながら非常にテクニカル。ディフェンスの裏へ抜け出すことも、深く下がってプレーすることも可能で、長距離パスもなかなか正確だ。ただし、もっとタイミング良く走る必要があると感じる場面もある。フィジカル面でもさらに成長が必要だろう。それでも非常に有望な選手だ」
ボチャク氏はそして「間違いなく、より高いレベルでプレーする潜在能力を秘めた選手だ」と締め括った。
若きサムライの欧州５大リーグ参戦はそう遠くなさそうだ。華麗なるステップアップに注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】20歳日本代表の圧巻２ゴール！日本代表GKのミスを誘発
