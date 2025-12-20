なとり、アニメ『【推しの子】』第3期ED「セレナーデ」CDリリース決定！ジャケットに加え特典・仕様も公開に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『【推しの子】』第3期のEDテーマに起用された、なとりの「セレナーデ」が、2026年2月4日にシングルリリースされることが発表された。

■ジャケット写真も公開！楽曲同様作中キャラ・アクアをモチーフに

本作には、アニメに登場するキャラクター・アクアをモチーフになとりが書き下ろした表題曲「セレナーデ」をはじめ、全3曲を収録。期間限定盤／初回仕様限定盤として発売される。なお、同曲が一部使用されたアニメの第一弾PVは、既にYouTubeにて公開されている。

あわせて本作のジャケット写真も公開された。アートワークはイラストレーター・八館ななこが手がけており、こちらも作中キャラクターのアクアをモチーフに描かれている。さらに、CD商品の各店舗別特典の内容も同時に解禁され、CDの予約受付もスタートしている。詳細はぜひ公式サイトでチェックしよう。

なお、なとりは2026年2月18日・19日の2日間にわたり、1月21日リリースのアルバム『深海』を引っ提げる形で、日本武道館を会場に同名タイトルのワンマンライブ『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』を開催する。チケットについては現在、追加公演の18日を含め両日ともに追加席の販売を行っている。

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

SINGLE「セレナーデ」

■ライブ情報

『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』

[2026年]

02/18（水）東京・日本武道館

02/19（木）東京・日本武道館

【画像】なとり 3rd ONE-MAN LIVE『深海』キービジュアル 他

