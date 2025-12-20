女優の内田有紀（50）が19日放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）にゲスト出演。趣味について語る場面があった。

パーソナリティーの松下奈緒とは2人はNHK連続テレビ小説「まんぷく」（2018年後期）で安藤サクラ演じるヒロインの姉を演じ、共演。そんな中、松下は「1日オフだとしたら、どうやって過ごすんですか？」と質問すると、内田は「もう朝一番、9時、10時にはキャンプ場に向かってますね」と明かした。

松下は「きっかけは何だったんですか？」とキャンプ好きになったきっかけについて聞くと、内田は「私ね、ドラマや映画とか舞台とかも、セリフを家でやる（覚える）のが、ある時とても辛くなって。お稽古を凄くするっていうこともあって。何とかならないかなって言うんで、ちょっと富士山が見えるような、海が見える砂浜に、ポップアップテントを立てたり、ござ敷いたりして、そこでセリフやってたことがある。で、ちょっと煮詰まったら富士山見てとか、海見てとか、砂遊びしてとかしてたのね。そしたらある日、隣でお肉焼いてる匂いがして。“おやおや”と。“これはちょっとお肉焼いたらいいんじゃないの？”っていうことで、お肉焼く＝キャンプじゃない？これはセリフも覚えられるし、お肉も食べられるよと。台本からのお肉の匂いですね」と明かした。

今ではテントはもちろん、火起こしなども自らやるとし、松下も「凄いアクティブなんですね」と感心。すると、内田は「休みの日は家に絶対いたくないです。散歩も大好きだし、キャンプ行くほど時間がなければ、いろんな所を歩き回っているし、公園とかも行くの大好きだし。自転車も乗るし、だから外にとにかくいたい」とした。

そのうえで「自然の中って、それこそ忖度がない。自然って偉い人だろうがなんだろうが、雨を降らしたければ降らせるわけですよ。そんな時に人間っていうのは、人間力を試されている。そう思うと、もうワクワクしちゃって。サバイバル感がたまらない。生きてるな、みたいな感じが好き」と内田。「もちろん人間がキャンプ場を作りますけれども、その見える先の自然っていうのは湖だったりとか、その日の天気、空だったり、鳥の声だったり、今なんか葉っぱが枯れていって、どんな感じで枯葉もそれも火の材料に、着火剤になりますけれども、そういう自然って回ってるんだよね、自然の摂理がきっとちゃんと（ある）。で、それを自分が自然の場所に行った時に、“私も一つの動物であって、人間で、あの頭でっかちにならないでいいんだ”とか、“ちっぽけだな、こんなこと考えてくだらない”とかってできるのがキャンプのいいところ」と話した。

内田が「奈緒ちゃんが行き始めたら早速お誘いするから」と挿そうと、松下は「興味はあります。ほんとに興味はあるけど、ただでも行って、私やっぱ向いてないかもってなるかもしれない。何もできない自分にたぶん」と苦笑。内田は「キャンプの入り口って、椅子に座って、ただ椅子とテーブルと飲み物だけでいいの、最初は。私はそれから始めてるようなもので。、全く何かを買って、これ用意してとかいらないから。ただそこに座って、ぼーっとその霧を眺める、鳥の声を聞くでいいの」とした。