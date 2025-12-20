（CNN）米国の制裁対象となっている石油化学タンカーが、ベネズエラ周辺海域に進入したことが船舶追跡データから明らかになった。トランプ米大統領はベネズエラを通過するこうした船舶の「全面的かつ完全な封鎖」を宣言しており、封鎖措置を試す動きとなる。

船舶追跡データによると、ガンビア船籍の「ハイペリオン」は19日、カリブ海を航行した後、ベネズエラのアムアイ湾にある精製施設の付近にいるのが確認された。

米国は今年1月10日、ロシアのエネルギー収入を削る施策の一環で、この船を制裁対象に指定していた。

CNNは米国務省にコメントを求めている。

ベネズエラは今週、米国による封鎖を「無謀で深刻な脅し」と形容して非難。引き続き主権と国益を守っていくと表明した。

トランプ氏が封鎖を指示したのは、米国が先週ベネズエラ沖で制裁対象の石油タンカーを拿捕（だほ）した後のことだった。

一部の国際条約では、封鎖は戦争行為とみなされる。

米国は先週、ベネズエラの石油輸送を支援しているとして、複数の海運会社や船舶に対する制裁を発表。マドゥロ氏の妻シリア・フローレス氏のおい3人や、マドゥロ氏とつながりを持つ実業家1人も制裁リストに名を連ねている。

米国は19日、義理の姉妹を含むマドゥロ氏の他の家族に対しても追加制裁を科した。