本多大夢（25）浜川路己（19）のユニット、ROIROMが20日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。「ROIROM」以外のグループ名の候補を明かし、共演者からつっこまれた。

浜川は結成について「明確な区切りはなかったんですよ。なんか、『やりますか…？』って」と曖昧だったことを明かした。また「それこそROIROMって名前も発表当日まで決まってなかった」と明かし、共演者を驚かせた。

浜川は「当時、名前の候補があって、大夢くんの名前が大きい夢って書くんです。夢をとって、で僕の道路の路に己って書くんです。路をとって、夢路（ゆめじ）はどうだ？って言った」と候補を明かした。

藤本美貴は「やだ〜」と即否定し、「嫌だって言えた？」と聞くと、浜川は「僕が提案したんですけど」と告白し、笑った。

本多は「会社の人とも集まってちゃんとした会議だったんですけど、全員却下。すごいまなざしで路己を見つめて…」と会議の様子を明かした。

藤本は「演歌歌手みたい」とイジり、ROIROMはそろって「居酒屋みたいになっちゃう」と笑って話していた。