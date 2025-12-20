1月4日にスペシャルドラマとして放送される『不適切にもほどがある！』（TBS系、以下『ふてほど』）。一大ブームを巻き起こした人気ドラマの2年ぶりの復活に期待が高まるなか、ある女子アナの “コスプレ” が話題となっている。

それは、福岡のRKB毎日放送の本田奈也花アナウンサー。本田アナは12月19日、自身のInstagramを更新、『ふてほど』で河合優実が演じた純子のスケバン姿に扮した写真を投稿した。セーラー服を着て腕を組み、真っ赤な口紅、そして聖子ちゃんカット。一見すると「本物の純子」と見紛うほどの仕上がりで、コメント欄には

《最高！似合ってます。違和感ない。そのままドラマに出演して！》

《河合優実超えました 続ふてほどは主演で》

など、絶賛の声が並んでいる。

本田アナがコスプレをしたのは、番組宣伝のため。TBS系列のRKBでも放送される『ふてほど』が、1月2・3・4日に全話一挙放送、4日夜にスペシャル版があることを告知するローカルCMだ。

そのCMではRKBの櫻井浩二アナが市郎（阿部サダヲ）に扮し、純子役の本田アナと共演。YouTubeのRKB公式チャンネルでもそのCMを視聴することができる。

「本田アナは長崎県出身の27歳。青山学院大学から2020年にRKBに入社しています。大学時代には、学生キャスターとしてBSフジのニュース番組に出演していたこともあります。幼いころからハロープロジェクトのファンだったと公言しており、SNSではライブに行ったことやダンスを披露するなどハロヲタぶりを発揮しています。

アイドル的なルックスで人気も高く、2025年8月には全国ネットのワイドショー『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）に出演したことも話題となりました」（芸能記者）

本誌FLASHの名物企画「愛され地方局アナグランプリ」の2025年版では、九州・沖縄ブロックで2位にランクインしている本田アナ。記事に「週末にはマイクをペンライトに持ち替え、ハロプロの推し活に勤しんでいます」というコメントを寄せてくれたが、その本田アナ自身が全国区になる日も近い？