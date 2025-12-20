ダンス＆ボーカルグループ「AAA」でラップ・ボーカルとして活躍し、現在は音楽プロダクション「BMSG」の代表を務めるSKY-HIこと日高光啓氏。人気アーティストをプロデュースしてきた “カリスマ社長” にスキャンダルが発覚し、波紋を呼んでいる。

「12月19日の『NEWSポストセブン』で、SKY-HIさんが2023年夏ごろ、アイドル活動をする17歳の女子高生を深夜に自宅マンションに呼び出したと伝えられました。記事には、女性を誘い出す生々しいLINEのやりとりも掲載され、大きな注目を集めています」（スポーツ紙記者）

この “未成年アイドル連れ込み” 報道を受けて、BMSGは公式サイトに声明文を掲載。

《報道にあります内容につきましては、相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました》

と、保護者の同意を得ていたとしつつ、記事の内容を認めて謝罪した。ただ、Xでは

《所属アーティストの大事な時期に、よく足引っ張るようなことできますね》

《もう二度とこのようなしょうもないことで所属アーティストやスタッフ、そしてファンを失望させたり足を引っ張らないでもらいたい》

など、憤激する声が続出している。BMSGの所属タレントは、重要な仕事を控えていた。

「BE:FIRSTとHANAは、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』への出演が決まっています。くしくも、19日に紅白で歌唱する楽曲も発表され、ファンの期待も高まっていました。

そんな矢先、タレントからも信頼されていた社長に醜聞が取りざたされたため、大事な時期の自覚のなさに不満を抱く人がいるのも無理ないでしょう」（芸能記者）

2020年にSKY-HIが設立したBMSGは、わずか5年で急成長を遂げてきた。今回の騒動による影響も懸念されるという。

「事務所には、将来のグループデビューを目指して練習に励む『BMSG TRAINEE』（練習生）がいますが、11歳から18歳まで10代のタレントも多数在籍しています。

未成年のタレントを預かる社長が、女子高生を夜遅くに自分の家に呼び出していたことで、疑問を持たれているようです。SNSでは、『自分が親ならイヤだな』という声もあがっており、社長の行動で事務所全体のイメージが損なわれかねません」（同）

SKY-HIは、ファンやスタッフ、タレントに対する「愛と感謝とリスペクト」を掲げてきた。事務所の社長として、自覚ある行動が求められるのは言うまでもない。