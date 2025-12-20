「2度見どころか5度見！」【しまむら】衝撃の990円！「ベロアアイテム」

冬服を買い足したいけれど、出費はできるだけ抑えたい……という大人女性には、1枚で幅広い着こなしが楽しめる高コスパアイテムがおすすめ。編集部が見つけたのは【しまむら】から登場したベロアのビスチェとワンピース。@aiii__13kさんも「衝撃」「めちゃくちゃ破格」と絶賛しているので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

上品で可愛らしいビスチェ

【しまむら】「ベロアティアードビスチェ」\1,089（税込）

華やかなティアードデザインで、フェミニンなコーデに導いてくれるビスチェ。光沢のあるベロア素材が上品で、甘さ控えめに着られるのが嬉しいポイント。デニムシャツと合わせれば、程よくカジュアルに落とし込めそうです。@aiii__13kさんは「2度見どころか5度見くらいしちゃう」と絶賛。

ストンと落ちるシルエットが美しいベロアワンピ

【しまむら】「2WAYベロアOP」\1,089（税込）

こちらは上品なベロア素材のワンピース。ボディラインを拾いにくいゆとりのあるシルエットで、サマ見えしながら体型カバーも期待できる優れもの。ネックラインが広めなので、ロゴやフォトプリントなどが入ったインナーとのレイヤードも楽しめそうです。チェックシャツと合わせれば、トレンド感も備わった冬コーデに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M