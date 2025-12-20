全日本選手権第2日

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。ペアのショートプログラム（SP）と男子フリーでは、19日に引き続きかつての名スケーターが審判席に。ファンも歓喜の声を上げた。

ペアSPで3番ジャッジ、男子フリーで1番ジャッジを務めたのは、中野友加里さんだった。全日本選手権で3度の3位、2005年グランプリファイナル3位などの実績を持つ、かつての名スケーター。会場でアナウンスされると、大きな拍手が送られた。

中野さんは19日の男子SPでもジャッジとして登場。連日の降臨に、X上のファンも興奮を隠せない。

「あああジャッジ席にほんとに中野さんだ」

「ペアの時ジャッジ紹介の時中野さんで会場中拍手」

「ジャッジ紹介、『中野友加里さん』でどよめいた！ゆかりさんもオリンピック選考大会の時にめっちゃ応援してたな」

「友加里ちゃん、ペアのジャッジにも入ってるのね」

19日の女子SPではテクニカルスペシャリストとして、2002年ソルトレークシティー五輪に出場した恩田美栄さんの姿もあり、注目されていた。

中野さんは21日のペア・フリーでもジャッジを、恩田さんは女子フリーでもテクニカルスペシャリストを務める。



（THE ANSWER編集部）