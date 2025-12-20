『べらぼう』は終わらない！総集編の放送前に心に残った感動の名場面を振り返る【吉原・遊女編】

先週、最終回が終わった大河『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。最後の最後まで「そう来たか！」で笑わせられたり泣かされたりで、未だに感動冷めやらず、ロスになっている人も少なくありません。

※関連記事：

実は『べらぼう』はまだ終わっていませんでした！

12月29日（月）は「大河べらぼうデー」として、NHK総合・BSP4Kにて、「総集編 巻之一〜巻乃五」まで、午後0時から一気に配信になります。

その後4時03分からは「ありがたやまスペシャル」も放送するそう。ファンとしては、年末にうれしい限りですね。

そこで、「大河べらぼうデー」のお供として、“心に残る名場面”を振り返ってみました。

個人的に、大ファンだった瀬川（小芝風花）・北尾重政（橋本淳）・松平定信（井上 祐貴）の回顧録は先んじて書きましたので、ぜひ、こちらもご覧ください。

名場面は、主人公の蔦屋重三郎（横浜流星）ほか、たくさんあり過ぎてすべては取り上げきれないのですが、まずは【吉原の遊女編】からご紹介しましょう。

「おさらばえ」大門を出ていく瀬川と見送る蔦重。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

※合わせて読みたい：

『べらぼう』残りわずか２話！もう一度逢いたい蔦重のソウルメイト瀬川(小芝風花)、涙腺崩壊の名場面10選【前編】

蔦重の長い人生の支えになった「朝顔」

第一話「ありがた山の寒がらす」。病気で亡くなった女郎たちが、着物を剥ぎ取られ丸裸にされたうえに、“投げ込み寺”の地べたに転がされている場面は衝撃的でした。

その亡骸の中には、蔦重の幼馴染・朝顔（愛希れいか）の姿が。元は花の井（瀬川／小芝風花）と同じ妓楼「松葉屋」の花魁でした。

ところが、今や最下級の女郎屋、浄念河岸の「二文字屋」の女郎に。当時は、女郎が借金を返せないまま27歳になると、下のランクの店に送られてしまったのです。食べるものも満足に与えられない、貧しい女郎屋にいる朝顔。

花の井は、松葉屋で振る舞われる料理をお重に詰め「朝顔ねえさんの元に届けろ」と蔦重に頼むのでした。けれども、せっかくの弁当を他の飢えた女郎たちにあげてしまう優しい朝顔。

朝顔ねえさんに本の読み聞かせをする蔦重。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

結核を患っているのか病の床にふしている朝顔に、貸本屋を営む蔦重は“本の読み聞かせ”をしていました。平賀源内（安田顕）のベストセラーで荒唐無稽な話『根南志具佐（ねなしぐさ）』です。物語に耳を傾けつつ、楽しそうに笑う朝顔。

最下級の女郎生活でも、“本”を読んでいる（聞いている）間は楽しい気持ちになれる……最終回で、てい（橋本愛）が蔦重に言った言葉を思い出します。

「旦那様が築いて分け与えた富（本）は、腹を満たすことはできないけれど、心を満たすことができる。心が満たされれば人は優しくなりましょう。目の前が明るくなりましょう。」

病に侵された朝顔も、蔦重が読む物語を聞いている間は、辛い河岸女郎の日々や空腹を忘れて、いっとき心が満たされたかもしれません。

人が生きていく上で“エンターテイメント”は欠かせないものだと知っていた女性でした。幼い蔦重や花の井に「本を読む楽しさや大切さ」を体験させてくれた人です。

そして、辛いことに直面したときは、

「わからぬのなら、思いっきり楽しい理由を考えてはいかが？そのほうが、楽しぅありんせんか？」

と微笑みながら教えてくれた人でもあります。

この言葉は、蔦重にとっても花の井にとっても、生涯忘れられない“心の糧”となっていましたね。

朝顔の考え方は、現代でいうところの「ポジティブシンキング」という単純なものだけではないでしょう。

“吉原という苦界は辛いことばかり。だから困難にぶちあたったら、その辛さに身も心も殺されてしまわぬよう「楽しいことを考えて」しっかりと希望を持って生きて行きなさい。”

そんな意味があったのではないでしょうか。その教えをしかと受け取った蔦重は、唐丸が行方不明になったとき、敬愛する平賀源内が亡くなったとき……何度も絶望を、乗り越えていました。

花の井も、その言葉を座右の銘としていたからこそ、自分が作りたい理想の本は「めぐる因果は恨みじゃなくて恩がいいよ。恩が恩を生んでゆく、そんなめでたい話がいい」と語っていたのでしょう。

現代に生きる私たちにも、「分からぬのなら楽しい理由を考える」こと、「恩が恩を生んでいくめでたい本の世界に入り、心を満たす」ことは大切だと、教えてくれた朝顔ねえさんでした。

笑顔の絶えなかった朝顔。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

地獄から逃げたとて別の地獄にはまるだけ「いね」

第９話「玉菊燈籠恋の地獄」。足抜けをしたものの、あっという間に捕まった松葉屋のうつせみ（小野花梨）と新之助（井之脇海）。

女将のいね（水野美紀）に折檻され「わっちはただ幸せになりたくて…」と泣くうつせみに、「なれるわけないだろう、こんなやり方で！」と言い放つ、いね。

追われる身になったら、住まいは？人別（戸籍）は？食い扶持（仕事）は？と立て続けに問い詰めます。

「あんた養おうと、あいつは博打。あいつ養おうと、あんたは夜鷹。なれの果てなんてそんなもんさ！それが幸せか？ああ？」

いねの言葉は、非常にキツくて厳しい言葉ですが、残念ながらその通りでした。いねも元花魁で、松葉屋の主人（正名僕蔵）に見初められ女将になった人です。

仕事が過酷で耐えられず、足抜けで吉原から一時的に逃げたところで、その先に待っているのは“幸せ”ではなく“厳しい現実の生活”。金も戸籍も仕事もなければ、普通に生きていくことは難しいでしょう。

年季明けまで、惚れた男がいるのに他の好きでもない男に体を売らなければならない地獄から抜け出しても、より厳しい別の地獄に移るだけ。

生活苦に喘ぎ、“幸せ”になるはずの愛する相手の命を奪う結果になることも。そんな悲劇を知っているからこその、厳しい女将の言葉だったのかと感じました。

金のない博打と夜鷹のカップルというと、生まれた子も虐待するほど荒んだ生活を送っていた、唐丸（歌麿／染谷将太）の鬼母親と愛人の末路を思い出します。

自身も花魁だった松葉屋の女将・いね。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

クールな遊女「松の井」の粋な行為

花の井と同じ松葉屋務めで「呼び出し」という地位だった、松の井（久保田紗友）は、はっきりと物を言うキリッとした性格のクールな女性でした。

12話「俄なる『明月余情』」。うつせみと新之助の足抜けから2年ほど経った頃。吉原では「俄祭り」が行なわれ多くの人で賑わっていました。

松の井はうつせみに、「新さま来るかもしれんすな」と囁きますが、うつせみは「そんな……もうわっちのことなぞお忘れでありんしょう」と呟きます。けれども、新之助は来ていました。通りの反対側にいる新之助を見て、信じられないというように立ちすくむうつせみ。

松の井は、そんなうつせみの背中に手を置き、「祭りに神隠しはつきものでござんす。お幸せに」と、さあ行きなさい！とばかりに新之助のほうに押し出しました。祭りの騒ぎに乗じて手に手をとって吉原の大門を出ていく二人。今度の足抜けは松の井のおかげで成功したのでした。

クールで「足抜けなんて、ばからしゅうありんす！」と思っていそうな、現実的な女性にみえて、実はうつせみのことをちゃんと考えていました。

あっさりとした物言いだけれども、温かさと愛情が感じられる、なんとも松野井らしい「粋」な計らいが評判となった印象的なシーンでした。

松の井とうつせみ。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

“ここは日々が戦い”「誰袖」の肝の据わった言葉

第22話「小生、酒上不埒（さけのうえのふらち）にて」。

明るくて調子がよくて“現代っ子”といった感じの花魁・誰袖（福原遥）は、少女時代から蔦重に夢中でした。

積極的に言い寄っていましたが、大人になり田沼意知（宮沢氷魚）に出会ってからは彼にぞっこんに。頭の回転が速い誰袖は、意知に座敷に出入りする松前家の家中や商人のスパイをするので、その代わりに“身請けして欲しい”と頼みます。

艶やかで明るい誰袖。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「それは危険だ」と止める意知に、いままでの「んふ！」という艶っぽいキャラから一変。

「ここは、日々が戦いにござりんすよ？騙し合い、駆け引き、修羅場、わっちの日々はきな臭いことだらけにありんす」

と言い返しました。突然、見せた誰袖の肝の座った女の凄み。

大文字屋の遣手でお目付け役のしげ（山村紅葉）を振り回すほど、自由奔放で屈託のない少女だった誰袖。さんざん嫌な思いや辛い経験をして花魁の座に登り詰めたのだな、ということが窺い知れる場面でした。

苦界に生きる花魁の厳しさ、自力で抜け出そうとする誰袖の根性を感じました。

その後、たまたま文字屋で“風呂上がりの洗い髪ですっぴん姿”の誰袖は、意知とばったり会ってしまいます。いつものばっちりお化粧をした妖艶な花魁姿とはまったく違う、幼く頼りなげな愛らしい素顔の誰袖。意知の胸がドキンとときめいたのが聞こえてくるようでした。

お互いに相手の本音が見えず腹の探り合いをしていた二人ですが、一気に距離が近づき本気の恋の芽生えを感じた場面でしたね。

けれども、せっかく純粋な恋が始まるところに、スパイの対象である松前廣年（ひょうろく）が客として訪れます。

惚れた男に素顔を見せ本気の恋心が互いに芽生えたのに、好きでもない男の相手をしに行かねばならない、それが花魁の仕事です。

微笑みながら「きちんと責だけは果たしておくんなんし」と座敷に向かう誰袖。「ちゃんと私の任務は果たしますよ」と言い切って背中を向けた姿は、切なくもかっこよく、この二人には幸せになって欲しいと思いました。

いつしか本気の恋に。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

恋人の無念の死に闇堕ちするも笑顔を取り戻す

第29回「江戸生蔦屋仇討」。愛する人と結ばれる直前。意知が殺され、悲しみ・絶望・憎しみの思いで闇堕ちしていた誰袖は、蔦重のアイデアによるバカ旦那の奮闘記本『江戸生艶気樺焼』でやっと笑顔を取り戻しました。

庭の縁側で蔦重と話ながら、ふと見上げるとなぜか季節外れの桜の花が咲いていました。桜は誰袖と意知を深く結びつけた恋の花。

「許してくだりんすかねえ、雲助様（意知）は。後すら追えぬ情けねえわっちを。」

と、つぶやく誰袖の目の前にひらひらと桜の花びらが舞い落ちて来ました。

「許すっておっしゃってるんじゃないですか」と、誰袖にずっと付き添っていた、しげ。「ああ、そんなお前だからとびきり好きだってな」と蔦重。

きっと、誰袖を見守っていた意知のメッセージでしょう。愛する彼女が後追いして自死することなど望んでいなかったはず。

絶望から喉に刃を突き立て自死することができなかった誰袖。犯人、葬儀に石を投げつける心無い江戸の町の人々を呪って呪って呪って……「人を呪わば穴ふたつ」で、自分のもとに呪いが跳ね返り殺してくれればいいと願っていたのでした。

けれど、笑うことでやっと憑き物が落ちたようになった誰袖。二人を結んだ桜に見守られて、これからは前を向いて生きていくのだろうなと、ほっとする場面でした。

地獄でもがく誰袖を、陽の光があたる現世に連れ戻した……ここでも、蔦重が作る“本”の持つエンターテーメント力に痺れたのでした。