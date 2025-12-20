『MMA2025』aespa・ニンニン、レッドカーペットを欠席 パフォーマンスには出演「アーティストの強い意志により」
4人組グループ・aespa（エスパ）が20日、韓国・高尺スカイドームで開催された韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』のNINGNINGが、体調不良でレッドカーペットを欠席し、3人での登場となった。
aespaの所属事務所「SMエンターテインメント」は同日、「NINGNINGは風邪の症状による体調不良のため、本日予定されていたレッドカーペットイベントにはやむを得ず不参加となります」と発表。「ステージに対するアーティストの強い意志により、レッドカーペットを除き、体力とコンディションを集中的に調整した後、本公演及び一部イベントには予定通り参加し、ファンの皆様にお会いする予定です」と伝えた。
aespaは、KARINA（カリナ）、WINTER（ウィンター）、GISELLE（ジゼル）、NINGNING（ニンニン）からなるガールズグループ。2020年11月、「Black Mamba」で韓国デビュー。2024年7月、日本1stシングル「Hot Mess」をリリースし、日本デビューした。同年8月には東京ドーム公演を開催し、10月には5thミニアルバム『Whiplash』をリリース。リード曲「Whiplash」の「スーパージゼルタイム」は反響を呼んだ。
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。今回が、17回目となる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が、ライブ配信する。
