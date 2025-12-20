浜崎あゆみが、12月19日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）に出演した。浜崎がSnow Manとの記念写真や収録時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

オンエアでは、初対面となるSnow Manとスタッフなしの居酒屋ガチトークを展開。「家での生活」「子ども事情」「食生活」など、謎に包まれたプライベートを語ったほか、Snow Manから浜崎へのクリスマスプレゼント企画も行われた。

浜崎は「それスノ、ありがとうございました」「選ばせていただいたクリスマスプレゼントはちゃんとウチに届きました 笑」「そして、お手紙がとっても素敵だったので収録後に「いただいてもいいですか？」と聞いたら「勿論ですっ！」と。やった～」と収録時のエピソードを明かしている。

また、11月25日の投稿で「明日は慣れない環境での収録があるので緊張して朝から手足が冷え切ってます。どなたにも迷惑がかからないよう頑張ります！笑」と記していたのが、『それSnow Manにやらせて下さい』のことであったのが放送の中で明らかになっている。

コメント欄には「歌姫オーラが凄い」「顔ちっさ！！」などの声が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）