今や声優の枠に留まらず、実写ドラマや映画などでも精力的に活躍している津田健次郎。12月14日には競馬記者役で出演するドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）が最終回を迎え、大きな話題を呼んだばかりだ。

そこで本稿では2025年の締めくくりとして、津田がここ1年出演してきた作品について振り返ってみたい。

まず実写作品での活躍として注目すべきは、3月21日に放送された『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』（フジテレビ系）だろう。同作は津田にとって記念すべきドラマ初主演作となった。

「地下鉄サリン事件」をテーマにしたドキュメンタリードラマなのだが、そこで津田が演じたのは病院の救命救急センター長・剣木達彦役。医師役は専門用語と長ゼリフの多さから難易度が高いと言われているが、豊富な経験値で難なく芝居をこなしていた。それと同時に、声と表情の演技によって現場の緊迫感やモデル医の葛藤を伝えていたことも印象深い。

さらに『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK総合）において、大河ドラマデビューを果たしたことも話題を呼んだ。津田が演じたのはのちに戯作者・曲亭馬琴となる滝沢瑣吉役で、初登場時は25才の若者という設定だった。現在50代ながら20代の役を演じたことについて、クランクアップ時のコメントでは「まさか50歳をこえて20代の役をするとは思っておらず、しかも、それを『老け顔』というセリフだけで乗り越えようとする大河ドラマはすごいなと本当に思いました（笑）」と驚きを明かしていたが、この配役も“俳優・津田健次郎”への信頼があってこそではないだろうか。（※1）

また『ザ・ロイヤルファミリー』では、スポーツ紙記者・平良恒明役を熱演。佐藤浩市演じる馬主・山王耕造が率いる“チームロイヤル”を傍で見守る人物だが、要所でチームのピンチを救うために知識やコネを駆使するなど、物語に欠かせないピースとなっていた。ちなみに同役を演じるにあたり、津田は実際の競馬新聞記者に“逆取材”を重ねるなど、入念な役作りで臨んだという。（※2）

そのほか9月公開の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』でも政治家・大滝淳役として出演し、「ハマリ役」として評価された。こうした活躍を見ると、唯一無二の声質だけでなく、役者としての演技力も証明しつつあることがよく分かるだろう。

■『東島ライダー』『ひゃくえむ。』など、アニメでも大活躍だった津田健次郎 もちろん津田はアニメにおいても目まぐるしい活躍を見せた。その役柄は多岐にわたっているものの、どちらかといえば渋い声を活かした“いぶし銀”的なキャラクターが多い印象だ。

直近で言えば、秋アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（TOKYO MXほか）で演じた極道・中尾八郎役が記憶に新しい。八郎は壮絶な環境で育ったことから、大人になった今でもショッカーに憧れているという人物。津田は厚みのある演技によって、そのバックボーンを表現していた。

また目鼻から液体を垂れ流しながら感情を爆発させる“泣きのシーン”では、パッション全開の演技を披露。第7話で怪人・蜘蛛男に身体を貫かれながら、「俺をショッカーにしてくれないか」と懇願しながら“ショッカーポーズ”を決めるシーンも屈指の名場面で、多くの視聴者の心を掴んだ。

その一方、映画『ひゃくえむ。』のベテラン陸上選手・海棠役も評判のいい役柄だった。海棠は陸上界のトップランナーではあるものの、絶対王者のライバル・財津に敗北し続けてきたという設定があり、物語に深みを与えるために必要不可欠なキャラクターだ。

さらに9月6日には、自身初となるTVアニメ『ドラえもん』（テレビ朝日系）に出演。ひみつ道具「映画缶」のナレーションを務めたほか、ドラえもんがマッチョで顔が濃い人間のような姿に変身した“カッコいいドラえもん”の声も担当しており、視聴者に衝撃を与えた。

ほかにも『トリリオンゲーム』では、アニメ版と実写映画の両方で功刀数良役として出演するなど、話題の尽きない活躍ぶりだった。

たんに渋くてかっこいいだけではない、深みのある演技こそが津田の真骨頂。2026年1月には反町隆史、大森南朋とのトリプル主演ドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）の放送が控えており、3月には劇場アニメ『パリに咲くエトワール』への出演も決まっている。もしかすると来年が終わるころも、「気づけばツダケン一色だった」と振り返ることになるかもしれない。

