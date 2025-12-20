鹿児島読売テレビ

　肥薩おれんじ鉄道の「おれんじ食堂」と地元の高校がコラボした1日限定のカフェがオープンしました。

　肥薩おれんじ鉄道出水駅のホームに停車しているのは観光列車「おれんじ食堂」です。

「おれんじ食堂」は運転士不足のため今年の春から運休しています。

　地域活性化の取り組みとして出水商業高校が肥薩おれんじ鉄道とコラボしておれんじ食堂の車内できょう1日限定のおれんじカフェをオープンしました。

　チーズケーキやいちごタルトなど出水商業高校の生徒たちが考えたメニューが提供されました。
　車内の飾りつけや接客も高校生たちが自ら行いました。

（利用客）「 美味しい？一足早いクリスマスという感じでうれしい　高校生たちが企画から頑張っていてすごいなと思う」「すごくいいアイデアで、ぜひこのまま何度か企画してもらえた良い」
　
　利用した人たちはいつもと違う雰囲気の「おれんじ食堂」での時間を楽しんでいました。

（出水商業高校生徒）「はじめて自分たちで企画などをするのでどんなコンセプトにするかいろいろと考えた」「たくさんのお客さんが来てくれてわたしたちも楽しい」

　出水商業高校は今後も肥薩おれんじ鉄道と地域活性化に向けた取り組みを続けたいとしています。