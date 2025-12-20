T・ヘルナンデスの「トレード説」消えず タッカーら獲得失敗の“次善の策”に「ドジャースが急ぐ理由はどこにもない」
T・ヘルナンデスのトレード説は消えていないようだ(C)Getty Images
ドジャースのテオスカー・ヘルナンデスがトレードされる可能性は依然として消えていないようだ。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者の報道に触れ、「ドジャースは今もテオスカー・ヘルナンデスのトレードの可能性について打診への対応を続けている。しかし、それは彼を放出したがっているという意味ではない。これはあくまで、交渉における優位性とタイミングの問題だ」とした。
同記者によれば、カイル・シュワバーやピート・アロンソがすでに市場から消え、選択肢が少なくなっていく中で、T・ヘルナンデスは非常に興味深い立場に置かれているという。
記事では「ヘルナンデスほどの成績を残せる右のパワーヒッターの外野手は、そう多くはいない」と記し、今後の見通しについて「もしヘルナンデスのトレードが実現するとしても、それはオフシーズンの後半になる可能性が高いだろう。各球団がカイル・タッカーやコディ・ベリンジャーといった大物の獲得に失敗し、次善の策として獲得可能な強打者へとターゲットを切り替えるタイミングだ。それまで、ドジャースが急ぐ理由はどこにもない」と見解を示した。
同メディアは、話を聞くことは売ることと同義ではなく、選択肢を保持するということと伝えており、「T・ヘルナンデスはトレードされるかもしれないし、されないかもしれない。いずれにせよ、ドジャースは常に優位な立場で動いている」と、状況を説明していた。
