T・ヘルナンデスの「トレード説」消えず　タッカーら獲得失敗の“次善の策”に「ドジャースが急ぐ理由はどこにもない」

T・ヘルナンデスのトレード説は消えていないようだ(C)Getty Images

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデスがトレードされる可能性は依然として消えていないようだ。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者の報道に触れ、「ドジャースは今もテオスカー・ヘルナンデスのトレードの可能性について打診への対応を続けている。しかし、それは彼を放出したがっているという意味ではない。これはあくまで、交渉における優位性とタイミングの問題だ」とした。

同記者によれば、カイル・シュワバーやピート・アロンソがすでに市場から消え、選択肢が少なくなっていく中で、T・ヘルナンデスは非常に興味深い立場に置かれているという。