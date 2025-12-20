◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子シングルス(20日、中国)

中国で行われているバドミントン・ワールドツアーファイナルズ。女子シングルスの準決勝には日本の山口茜選手が出場しましたが、パリ五輪金メダリストで世界ランク1位のアン・セヨン選手(韓国)にストレートで敗れ、銅メダルで今大会を終えました。

試合後、山口選手はインタビューに応じ「強かったですね」と一言。前日のグループステージでも対戦し敗れていた相手、アン・セヨン選手との再戦となりましたが「何しても返ってくるって感じ。しっかりラリーしてちゃんと待つというよりはイチかバチかみたいな感じだったり、小さなチャンスをものにできるかというところで、コツコツ一点ずつ重ねていくということがなかなか難しい展開だったかなと思います」と悔しさをにじませました。

それでも、このファイナルズは各種目年間ポイント上位8人のみが出場できるハイレベルな大会。9度目の出場となり、3度目の優勝を目指した山口選手は「なかなか出場することも難しい大会だと思うので。出て、こうやってアン・セヨン選手と2回も1大会で対戦することもないので、いい経験になったかなと思います」と熱戦を振り返りました。