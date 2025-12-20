°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¡Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£±äÄ¹Àï¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£²£°Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤òÏ¢Î©Æþ¤ê¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿³µÄÆþ¤ê¤¹¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö·ëÏÀ¤Ï¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±äÄ¹Àï¤Ç¤¹¤è¡£ÀäÂÐ¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤í¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©Æþ¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÆüËÜ¤Î²þ³×¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤ò¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâÉô¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖË¡°ÆÄó½Ð¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¿³µÄ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´ÖÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£±äÄ¹Àï¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£