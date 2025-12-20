ドラマ「修仲」で話題・清水海李、DXTEENメンバーからの差し入れ公開「美味しそう」「センス抜群」の声
【モデルプレス＝2025/12/20】ABCテレビのドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（毎週土曜深夜1時〜 ※関西ローカル）への出演で話題を呼んでいる俳優の清水海李が12月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。19日に行われた同作の上映会「『修学旅行で仲良くないグループに入りました』みんなでクリスマスパーティーだ！最終回をキャストと一緒に見届けよう」でもらったという差し入れを公開した。
【写真】人気BLドラマ俳優「センス抜群」アイドルからの差し入れ公開
清水は「実は、昨日の上映会に田中笑太郎くんがプリンの差し入れを持ってきてくれました」と本作で共演している福田歩汰が所属するDXTEENのメンバー・田中笑太郎からの差し入れを報告。「美味しすぎて余ったのをお持ち帰りさせてもらいました笑」と手に持ったプリンの写真とともに「たろちゃんありがとう」とDXTEENの公式アカウントをタグ付けし、感謝の気持ちを伝えた。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「微笑ましい」「優しい」「センス抜群」「ほっこりする」といったコメントが寄せられている。
清水は甲子園に2度出場した経験を持つ元甲子園球児で、現在は俳優として活動。2025年11月に最終話を迎えたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン2」に参加したことでも話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
