【7位〜12位】12月21日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡牛座 総合運：★★★☆☆

メリハリのある運気です。なにかをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときにはなにもする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。



恋愛運

勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッとつかむはずです！



金運

パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイデアを行動に移すと、金運UP！



ラッキーアイテム：スタイリング剤



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッとつかむはずです！金運パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイデアを行動に移すと、金運UP！ラッキーアイテム：スタイリング剤ラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

悩みや迷いを吹き飛ばすようなひと言を、年上の人からもらえそうな運気。ひとりでウジウジと考え込まずに、相談してみるといいでしょう。決して見栄を張らず、起きた出来事や自分の考えを正直に話すのがポイントです。



恋愛運

あなたの恋が順調に進むために、さり気なく力を貸してくれる人がいそうです。特に、年上の友だちや知人という可能性が高いでしょう。紹介の話は、迷わず受けてOK。また、少し耳の痛い指摘もしっかり聞くと、魅力アップにつながります。



金運

もっと上手にお金と付きあう実力を、高められる運気です。今の自分のお金の使い方や貯め方などの欠点に気づいても、ガッカリしないで。それが実力UPのためのヒント。年上の人とのまじめな会話が、金銭面での発見を大きくしてくれるはず。



ラッキーアイテム：靴下



ラッキーカラー：ブラック

【9位】魚座 総合運：★★☆☆☆

少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。



恋愛運

趣味や遊びのグループのなかの誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。



金運

親しい友だちや家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れひとつでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。



ラッキーアイテム：指輪



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

今日は、ひとつのことに集中するよりも「あれもこれも」と広く浅くいろんなことをしてみて。そのほうが、順調に進みやすい運気です。優先順位や取り組む時間は、深く考えずに直感で決めてしまうのが充実感を深めるポイント。



恋愛運

あなたを想う人のアプローチがこれまでよりも強くなって、対応に困ってしまうかもしれません。ただ今日は、なにもしなくてOK。特に、中途半端なやさしさを見せるのはNGです。一方、好きな人には思い切りやさしくすると接近の可能性アリ。



金運

｢いつもありがとう｣という気持ちを伝えるために、お金を使うといい日です！真心が伝わるだけでなく、これまでよりも大きなお金と繋がるための人脈が生まれる可能性大。また、自分への小さなご褒美も、さらなる金運UPの後押しに。



ラッキーアイテム：ポラロイド



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】天秤座 総合運：★☆☆☆☆

普段はなんとも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、おいしいものを食べたり、友だちとおしゃべりをしたりして気分転換してください。



恋愛運

普段はなんとも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友だちに聞いてもらうと〇。



金運

ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片付けると金運アップ！



ラッキーアイテム：デニム



ラッキーカラー：ベージュ