山形県内では20日、山形市や東根市で住宅などが焼ける火事が相次ぎました。



20日午前8時35分ごろ、山形市谷柏の江口修さんの住宅から「家が燃えている」と119番通報がありました。

火は午前11時前に消し止められましたが、この火事で、木造一部2階建ての江口さんの住まいが全焼したほか、隣接する住宅や小屋あわせて4棟にも延焼したということです。



近隣住民「黒い煙がもうもうって出てた。すごい炎だった」





江口さん宅は6人暮らしで、出火当時は避難するなどして全員無事でけが人はいませんでした。警察と消防は21日以降、実況見分を行い出火原因を調べるということです。一方、20日午前10時半ごろ、東根市中央西の網干守さん（68）の住宅から火が出ていると、近所の人から119番通報がありました。火は消防によっておよそ5時間後に消し止められましたが、この火事で、網干さんの木造一部2階建ての住まい1棟が全焼しました。網干さんは1人暮らしで、出火当時は家にいましたが、避難して無事で、けが人はいませんでした。近隣住民「煙がもくもくもくと上がってきて火も見えたので、これはたき火とかじゃなくて火事だと思った。バンバンバンという破裂音と真っ黒い煙が上がった」警察と消防は21日午前9時から実況見分を行い、出火原因などを調べる方針です。