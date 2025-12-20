愛知県西尾市にあるホテル「三河湾リゾートリンクス」が、宿泊客はもちろん、泊まらない人でも利用できるという“冬ならでは”のクルージングを企画しています。

■12月から2月まで…澄んだ空気で見る「サンセット」





人気を集めているのが『こたつDEクルージング』で、夕日を眺めながら船旅が楽しめます。



マリンリンクスの担当者：

「キレイなサンセットは12月～2月まで。ものすごくキレイなサンセット。ただ寒いという事で、こたつを設置して皆さんにポカポカのクルージングを楽しんでいただくと」

冬は空気が澄んで、特に夕日が綺麗に見られるということで、こたつクルージングを企画したとのことです。

■冬がベスト！子供たちも大満足「エサやり体験」





もう一つ、この時期ならではのお楽しみが、ウミネコやカモメのエサやり体験です。鳥のエサとして無料で配られるのは「えびせん」で、子供たちも美味しそうに食べていました。

客：

「すごくいい経験で楽しいです。こんなに近くで見られることないので」



このエサやり体験も、冬がベストシーズンだということです。



マリンリンクスの担当者：

「夏の倍は来ます。シベリアから飛んで来る渡り鳥、カモメの渡り鳥も増えてきまして、ものすごい量のカモメが来ますので、初めての体験ということで喜んでもらっています」



他にも、船から岸へライトで合図を送るなど、イベントは盛りだくさん。『こたつDEクルージング』は金・土・日のみの開催で、ホテルに宿泊するとお得に利用できます。