¡ÖÎ¥¤ì¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¥·¥à¥«¡¦¥¢¥í¥ó¥É¡¦¥×¥é¥ó¡¦¥·¥¨¥ë¡Ê2¡Ë¡¡¤È¤¢¤ë½÷À¤¬°¦¤·¤Æ34Ç¯
¤È¤¢¤ë±Ñ¹ñ¿Í½÷À¤Ë34Ç¯½êÍ¤µ¤ì¤ë¥·¥à¥«
º£²ó¤Î¥·¥à¥«¡¦¥¢¥í¥ó¥É¡¦¥×¥é¥ó¡¦¥·¥¨¥ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È»á¤¬34Ç¯´Ö½êÍ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É®¼Ô¤â¡¢¤½¤Î1¿Í¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿È¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¡©¡¡¥·¥à¥«¡¦¥¢¥í¥ó¥É¡¦¥×¥é¥ó¡¦¥·¥¨¥ë¡¡Æ±»þ´ü¤Î¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤¿¤Á¡¡Á´158Ëç
¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅçÆîÉô¡¢¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£¤ÎÃæ¸Å¼ÖÅ¹¤Ç¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î·»¤È°ì½ï¤Ë¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ËÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£ºÆÅÉÁõ¤·¤¿¤¤¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Èà½÷¤¬ÏÃ¤¹¡£
¥·¥à¥«¡¦¥¢¥í¥ó¥É¡¦¥×¥é¥ó¡¦¥·¥¨¥ë¡Ê1957¡Á1962Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
4Ç¯Á°¤Ë¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥ì¥¹¥È¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼¤Î¥Ù¥ë¥º¡¦¥ª¡¼¥È¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¼Ò¤Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢·»¤¬Ì³¤á¤ë¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢¶á¡¹¸ò´¹Í½Äê¡£¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¡¦¥È¥ê¥à¤â¡¢¸ò´¹¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤«¡£¡Ö¥·¥à¥«¤Î½ãÀµ¥é¥¸¥ª¤â¡¢¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ä¡¼¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÁÈ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ¥á¥Ã¥¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¼Ì¿¿°Ê¾å¤Ë¼ÂÊª¤ÏÈþ¤·¤¤
¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤µ¤Û¤É¹ó¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥·¥ë¤ÏÂÌÌÜ¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¼þÊÕ¤«¤é±«Ï³¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¥é¥Ð¡¼¥·¡¼¥ë¤¬Æþ¼êº¤Æñ¤Ç¡¢¥ê¥¢Â¦¤â¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö1957Ç¯11·î¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤â¡¢Æþ¼ê¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥ê¥Ó¥ë¥É¤·¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ØÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤Î¥ì¥·¥ª¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®ÍêÀ¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤è¡£1957Ç¯¤È1958Ç¯¼°¤¬¡¢1ÈÖÈþ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
¡Ö1959Ç¯¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î·Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¥¢¥í¥ó¥É¤«¤é¥·¥à¥«¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Ì¿¿¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¥¢¥í¥ó¥É¡¦¥×¥é¥ó¡¦¥·¥¨¥ë¤À¤¬¡¢¼ÂÊª¤Ï¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¡£¥Õ¥¡¥»¥ë¡¦¥ô¥§¥¬¤È¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£1950Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ÄÌ¤ê¤Ç¡¢±Ç¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼Åª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
Á´Ä¹¤Ï4166mm¤È¾®ÊÁ¤À¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¤¥Æ¡¼¥ë¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¡¼¥à¾õ¤Î¥ë¡¼¥Õ²¼¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¤¬¥¬¥é¥¹¡£¥×¥é¥ó¡¦¥·¥¨¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤À¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ï¥µ¥¤¥É¤Ë²ó¤ê¹þ¤ß¡¢¥É¥¢³«¸ýÉô¤ÎÁ°Ã¼¤ËÉ¨¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¬¤Á¡£¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï´Ë¾×ºà¤¬¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤¯ÊÄ¤á¤Ê¤¤¤È¥¬¥é¥¹¤Ï³ä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥·¡¼¥È¤ÏÆù¸ü¤Ç¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ëÇØ¤â¤¿¤ì¤Ï¡¢Åö»þ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÁõÈ÷¤À¤Ã¤¿¡£
¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤Ø¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¡¢´Ý¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ÀµÌÌ¤Ë1Ëç¤¢¤ë¤À¤±¡£Ê¸»úÈ×¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ø¡¢Ç³ÎÁ·×¤ä¿å²¹·×¤¬È÷¤ï¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤¬¡¢ÉÏÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¡£¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¤È¡¢ÆâÁõ¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ã¥É¤Î¥ê¥à¤¬¡¢¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼Åª¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
³¤´ßÀþ¤ÎÆ»¤òÎ®¤¹Â®ÅÙ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë·Ú¤¤¡£È¿±þ¤ÏÀµ³Î¤Ç¡¢¤¤Ä¤¤¥«¡¼¥Ö¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Éé²Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½Å¤ß¤¬Áý¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï¸Å¤¤¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¤¤À¤¬¡¢Ä¾¿ÊÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£ÀÅ¤«¤Ë²ó¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥È¥ë¥¯¤¬ºÙ¤¯¡¢ÊÑÂ®¤ÎÅÙ¤Ë¸Å¤¤4µ¤Åû¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¥²¡¼¥È´Ö¤¬¹¤¯¡¢¥®¥¢¤ÏÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ú¥À¥ë¤ÏÆ§¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤â¹¥¤Þ¤·¤¤¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¥É¥é¥à¤À¤¬¡¢ÎÉ¤¯¸ú¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¹¥¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹Å¤á¤Ç¡¢¼ã´³Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤À¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤È²÷Å¬¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ö¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥»¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤ØÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥à¥«¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÉôÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡×¡£¤ÈÈà½÷¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Â¾¥â¥Ç¥ë¤«¤éÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¤é¡¢ÀìÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¥·¥à¥«¤ò¡¢É®¼Ô¤ÏÂ¾¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö±«¤ÎÆü¤Ï¾è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È±óÀ¬¤ò·×²èÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡×
¥·¥à¥«¡¦¥¢¥í¥ó¥É¡¦¥×¥é¥ó¡¦¥·¥¨¥ë¡Ê1957¡Á1962Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§1500¥Ý¥ó¥É¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿2Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó510Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¡Ê¸½ºß¡Ë
À¸»º¿ô¡§1Ëü1560Âæ
Á´Ä¹¡§4166mm
Á´Éý¡§1575mm
Á´¹â¡§1346mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§140km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§20.0ÉÃ
Ç³Èñ¡§9.6km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1100kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû1288cc ¼«Á³µÛµ¤OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§57ps/4800rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§¡Ý
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§4Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¿¸åÎØ¶îÆ°