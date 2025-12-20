フィアットの技術を利用したアロンド

フルコースのフレンチのように、身も心も満たされる体験のクルマもあれば、見た目だけで印象に残らない例もある。フランスのコーチビルダー、ファセル社が製造まで担ったシムカ・アロンド・プラン・シエルは、どちらに当てはまるだろう。

【画像】身も心も満たされる体験？ シムカ・アロンド・プラン・シエル

フランス流の美しさにアメリカンな趣が融合した、小さな2＋2のクーペは、1年のベストシーズンといえる数か月を堪能するために作られた。その味わいは、フランスの自動車史と量産に至る背景を理解するほど、深みを増すといえる。



イタリア・トリノ生まれのアンリ・テオドル・ピゴッツィ氏が率いたシムカは、フランスで1934年にフィアット508 Cのライセンス生産を開始。規模を拡大していった。

1951年には、フィアットの技術を流用した独自モデル、アロンドが生み出される。当時は高品質なプジョーと技術力に長けたシトロエンの、中間に位置するような自動車メーカーといえ、整った見た目に完成度の高いパワートレインが評価を集めた。

フランス最大の民間自動車メーカーだった

先進的なモノコック構造を採用したアロンドは、2度の改良で9型から90A型、P60型へ進化。一時的に、フランス最大規模の民間自動車メーカーへ、シムカを牽引した。マーケティングも功を奏し、輸入関税が上乗せされた英国でも、好調に売れている。

サルーンだけでなく、2ドアのクーペやステーションワゴン、ピックアップトラックへとバリエーションは広がり、1964年の生産終了までに140万台以上を販売。今回ご紹介するクーペ、1957年のプラン・シエルも派生モデルの1つとなる。



並行して売られたカブリオレのオセアーヌは、シトロエンDS デカポタブルより遥かに安価なオープンモデルで、シムカの知名度を効果的に高めた。価格はサルーンの約2倍で、売れ行きは低調だったが。

この起源を遡ると、1948年のシムカ・スポーツに辿り着く。ピニンファリーナ社を創業したバッティスタ・ファリーナ氏の甥が営んだ小さなコーチビルダー、スタビリメンティ・ファリーナ社へ開発が依頼された、カブリオレだ。

ブリジット・バルドーを利用したPR戦略

スタイリングを描き出したのは、ジョヴァンニ・ミケロッティ氏。フィアット側の協力を受け、新しいボディはファセル・メタロン社でプレス成形された。フェンダーとボンネットはアルミ製。ドアやサイドシルなどには、スチールの合金が用いられている。

シャシーは、フィアット由来のサルーン、シムカ8用の改良版。ファセルの工場へ運ばれ、クーペかカブリオレのボディが架装され、戻されるという工程だった。



シムカ・スポーツは、シムカ8と並行してアップデート。当初1089ccだったエンジンは、1949年に1221ccへ更新され、シャシー剛性も高められた。アロンドが発売される1951年には、ラリー・モンテカルロでクラス優勝を勝ち取っている。

後のファセル・ヴェガのように柔らかいカーブのスタイリングをまとった、新世代が1953年に登場。ブリジット・バルドー氏などの著名な女優へプレゼントし、パリ市街での注目を高めるという、ピゴッツィによる巧妙なマーケティング戦略も打たれた。

商談の成立を阻んだ英国価格

そして1957年には、シャープさを増したボディのクーペ、アロンド・プラン・シエルが、カブリオレのオセアーヌとともに登場。湾曲したリアウインドウが特徴といえた。

英国に輸入されたアロンド・プラン・シエルは、数台程度。1519ポンドという1958年の価格は、商談を次々に成立させるものではなかった。



エンジンは、初期モデルでは1288ccの「フラッシュ・スペシャル」ユニット。最高出力は57psがうたわれた。4速マニュアルのシフトレバーはコラムから伸び、2速以上には変速時にギアの回転数を調整するシンクロが備わった。

1959年にフロントグリルが変更され、エンジンは「ラッシュ・スーパーM」へ更新。ガソリンの品質向上へ合わせ圧縮比が高められ、最高出力は71psへ上昇している。

この続きは、シムカ・アロンド・プラン・シエル（2）にて。