お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」が20日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。ナダル（40）が家族について語った。

観客からの質問に答える企画に登場。「ナダルさんを選んだ奥さんはどんな方？」と半笑いで聞かれ、「なめんなよ！」とツッコミを入れ、笑わせた。

ナダルは2016年に一般女性と結婚。「奥さん年下ちゃうかった？」と振るアインシュタイン・河井ゆずるに、「6コ下って言ってたんですけど、結婚するときに泣きながら“ほんまは6コ上の今年40です”って」と返した。「12コさば読まれてた」と語る河井に、「そうですね、まあでも6コ差は変わらなかったんでそんなに」と笑い、「授かり婚で、仲もめちゃよくてケンカも今もせずで、奥さん年上なんでしっかりしてる」と感謝した。

妻はナダルについて「全部好きって言ってる。顔も中身も好き、愛おしいと」と自慢げ。相方・西野創人も、互いの夫婦4人で食事したことを回想し、「僕初めてナダルの奥さんと会って、“すみません、めっちゃイジっちゃってしんどいと思うんですけど…”って言うたら、“いえ、もっと言ってください。ナダルさんのそういう所、私はかっこいいと思ってるんで。家族のためにイジられてくれてるんです”と。すっごいできた奥さん」と後押しした。

ナダルは「めっちゃ仲良くやってます、娘もいますし」とアピール。娘には「英語ができたらいいなと思ってマミー、ダディーって呼ばせてる」と明かし、「え？オマエ、ダディーって呼ばれてるの？」と思わず念押しした河井に、「はい、なにか!?」と真顔で返した。

ここでも西野が「家ではナダルじゃなくてダディーなんですよ。暴言も吐かないし、めっちゃいいパパ」と証言。ナダルは、結婚から6年後の22年に結婚式を挙げた際、芸人からのお祝いコメント動画に芸人スイッチを入れてツッコミを入れると、初めて父が声を張るのを聞いた娘から「ダディー、ダディー」とたしなめられたことを明かし、笑いを誘っていた。