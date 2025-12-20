「ひろしまピースカップ・Ｇ３」（２０日、広島）

１１月にリニューアルされた広島競輪場に元ＴＢＳで現在はフリーの枡田絵理奈アナウンサー（３９）が来場。１０Ｒ発売中にウエストパークステージで行われたトークショーに出演した。

入場無料とあって、競輪ファンだけでなく、家族連れも多く来場し、ステージ前に集結し、枡田アナの言葉に耳を傾けていた。競輪場を見渡して枡田アナは「家族で来られる新しいすてきなスポットですね」とニッコリ。競輪に関しては「私はスポーツが好きなので、アスリートとして尊敬しています」と語りつつも「車券を買ったことはあります」と笑顔で明かした。

最近は自宅で、夫で広島カープの堂林翔太選手（３４）とトレーニングに励んでいるとのこと。「夫は鬼コーチなんですよ。三日坊主にならないように頑張っています」と語っていた。

今年の漢字には「熊」が選出されたが、枡田アナは「『蛙』です」と笑う。「夫と子どもたちがアマガエルとガマガエルの（合計）８匹を飼いだしたんです。生きたコオロギをエサとしてあげて、つい最近は冬眠させることができました」と言うと、観客たちは大笑いだった。

１２月２５日がバースデーの枡田アナは、観客から「ハッピーバースデー」を歌われて満面の笑み。「この歌声は忘れません」と言い「新しいフェーズに入ります。４０代も楽しく過ごせたら」と語った。

トークショー後はデイリースポーツの取材に応じ「（ステージ前に観客が）来てくださるか一抹の不安がありました」と語ったが、多くの家族連れがいたことには「うれしいです」とニッコリ。競輪については「自転車って自分も乗るものですから（選手が）すごい力で乗っているのが想像できるんですよ」と選手たちのパワー、スピードを称賛していた。

最後に「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ（＠ｍａｓｕｄａ＿ｅｒｉｎａ．ｏｆｆｉｃｉａｌ）をフォローしてくださいね。きょうのイベントの様子もアップしますから。あと『そ〜だったのかンパニー』（テレビ新広島）もよろしくお願いします」と語った。