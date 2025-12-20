【ひらがなクイズ】言葉の並びに隠された共通点を見抜く初級問題！ □に入る同じひらがなは何でしょうか？ ひらめき力を試してみましょう。

言葉の並びに隠された共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見バラバラに見えますが、ある同じひらがなが共通して入る問題です。

問題：□□だん／□□やく／と□□

□に共通して入るひらがなは何でしょうか？

□□だん
□□やく
と□□

正解：かい

正解は「かい」でした。

▼解説
それぞれの□に「かい」を入れると、次の言葉が完成します。

かいだん（階段、会談、怪談など）
かいやく（解約）
とかい（都会）

すべて正しい日本語になっているのがポイントです。

共通するひらがなを見抜くタイプのクイズは、語彙力と発想力のトレーニングにぴったり。スキマ時間の脳トレに活用してみてください。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)