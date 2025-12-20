【ひらがなクイズ】共通する2文字のひらがなは？ 言葉のパズルを試そう
言葉の並びに隠された共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見バラバラに見えますが、ある同じひらがなが共通して入る問題です。
□□だん
□□やく
と□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの□に「かい」を入れると、次の言葉が完成します。
かいだん（階段、会談、怪談など）
かいやく（解約）
とかい（都会）
すべて正しい日本語になっているのがポイントです。
共通するひらがなを見抜くタイプのクイズは、語彙力と発想力のトレーニングにぴったり。スキマ時間の脳トレに活用してみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
