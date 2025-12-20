帰省時の手土産にしたい「神奈川県のお土産」ランキング！ 2位「クルミッ子」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始は、久々に会う大切な人たちとの再会が楽しみな季節。親しい間柄だからこそ、気の利いた手土産を選んで感謝の気持ちを伝えたいという人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「帰省手土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、帰省時の手土産にしたい「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「義母に教えてもらって知りましたが、買いたくても買えないことが多く困っています。ちょこっとなのに満足感が高くて、贅沢な気分になれる最高のお菓子です」（30代女性／東京都）、「リスのパッケージが可愛くて、味もとても甘くて、おいしいから」（30代女性／広島県）、「鎌倉土産として高い人気があり、キャラメルとクルミのバランスが絶妙で、家族みんなで美味しいと話題になるからです」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「小分け包装になっており、配布しやすい。保存期間が長いのもよい」（30代女性／埼玉県）、「鳩サブレは小袋から缶まであって、相手の人数によって買い分けられるし、万人受けするお菓子だと思うから」（30代女性／東京都）、「香りも良いし、サクサクする食感もすきなので。見た目もかわいいのでプレゼントにぴったりなので」（30代女性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：クルミッ子（鎌倉紅谷）／77票2位にランクインしたのは、鎌倉紅谷の「クルミッ子」でした。自家製キャラメルにクルミをたっぷり詰め込み、バター生地で挟んで焼き上げた、鎌倉を代表するお菓子です。クルミの香ばしさ、キャラメルのほろ苦さと甘さ、そしてサブレ生地の食感が絶妙なバランスで、幅広い年代から愛されています。その高い人気から店舗では行列ができることも多く、手に入りにくいことから、手土産としての価値も高まっています。
1位：鳩サブレー（豊島屋）／90票堂々の1位は、豊島屋の「鳩サブレー」でした。明治時代から続く歴史を持つこのサブレーは、鳩の形をしたユニークな見た目とバターの風味豊かなシンプルな味わいが特徴です。サクサクとした食感で、飽きのこない素朴なおいしさが老若男女に愛されています。個包装されており日持ちもするため、大人数への手土産として非常に優秀です。「神奈川土産といえばこれ」という圧倒的な認知度と信頼感から、首位を獲得しました。
