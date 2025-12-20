Image: RIVIA

日々を忙しく過ごしていると、ふと自分のための時間が恋しくなることがありませんか。お気に入りのカフェで過ごす午後、読みかけの本の世界に没頭するひとときなどなど…。

誰にも邪魔されない貴重な時間を、もっと豊かに彩るアイテムがあったなら。「本革小でかけトート」は、そんな願いに応えてくれるバッグです。

このトートと共に、日常の風景を少しだけ特別なものに変えてみませんか？

私だけの「書斎」を持ち運ぶサイズ感

自分だけの時間を過ごすために必要な道具一式。たとえば、iPadと1冊の文庫本、アイデアを書き留める手帳にイヤホン。「本革小でかけトート」は、そんな品々が心地よく収まるデザインが魅力です。

iPadがすっきりと収まり、9cmのマチ幅が手帳やボトルの厚みを受け止めます。荷物が少ない日は、サイドのホックを留めればスマートでコンパクトな佇まいに。カフェの小さな丸テーブルに置いても邪魔にならず、空間にすっと溶け込みます。

さらに、財布を持たずに出かけたい日は付属の「財布パーツ」を。

財布を使う日は小物整理に便利な「ポケットパーツ」を、ボタン1つで簡単に装着できます。

小さな鍵をなくさないための鍵ホルダーも備わっていて、ライフスタイルに合わせてカスタマイズできる柔軟性があります。

ステッチの色で添える、私らしい遊び心

「本革小でかけトート」は、ステッチの色を同系色と生成色の2種類から選べるという、ささやかな遊び心を用意しています。同系色を選べば、より端正で落ち着いた印象に。ビジネスシーンにも馴染みやすいかもしれません。

一方、生成色のステッチは、革のナチュラルな風合いを引き立て、カジュアルで温かみのある印象に。一着のシャツのボタンを付け替えるように、自分のスタイルに合わせてバッグの個性を演出する楽しみ。バッグを自分だけの1点へと仕上げてくれます。

職人技が光る「ヌメシュリンク革」の温もり

「本革小でかけトート」の素材には、革の名産地として知られる兵庫県たつの市で生まれた「ヌメシュリンク革」が贅沢に使用されています。手にするたびに伝わる、しっとりと柔らかな質感。

通勤電車でふとバッグに手を添えたとき。カフェで読書しながら、無意識にハンドルを撫でているとき…。そんな何気ない瞬間に、心がふっと和らぐような感触です。

つくり手の松田有加さんは、革を加工する職人「タンナー」としての経験を持つ人物。素材への深い理解と敬意から、革本来の表情を最大限に引き出すデザインを追求しました。

このバッグを手にすることは、日本のものづくりに込められた想いを、日常のなかで感じることにもつながりますね。

そんな「本革小でかけトート」は、日々の暮らしに、穏やかな静けさをもたらしてくれるはず。気になった方は、ぜひ詳細ページで色やサイズ感をチェックしてみてください。今なら、期間限定でお得な割引販売中です。

