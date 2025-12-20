ÆüËÜÍ¿ô¤Î±Ç²è¥¬¥¤¥É¡¦¹â¶¶¥è¥·¥¤¬¡ØÀ¤³¦°ìÉÔ±¿¤Ê¤ª¿Ë»Ò¤Î¿ÍÀ¸ºÇ°¤Ê1Æü¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
¡ØÀ¤³¦°ìÉÔ±¿¤Ê¤ª¿Ë»Ò¤Î¿ÍÀ¸ºÇ°¤Ê1Æü¡ÙÉ¾ÅÀ¡§¡ú3.5ÅÀ¡Ê5ÅÀËþÅÀ¡Ë
© Sew Torn, LLC
¿Ë¤È»å¤ò»È¤Ã¤¿»Å³Ý¤±¤Î¿ô¡¹¤¬³Ú¤·¤¤
¡Ö¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤È¤ä¤ä¸ìÊÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¡Ø¥é¥ó¡¦¥í¡¼¥é¡¦¥é¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ù¤Ê¤É¤ËÏ¢¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î·èÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¬¡¢»ö·ï¤òÈ¿Éü¤¹¤ë·Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¸ß¤¤¤ËÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÌ©Çä¿Í¤È¼è°úÁê¼ê¤¬¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤°ìËÜÆ»¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë¤Ï¥³¥«¥¤¥ó¤Î²ô¤È¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÂç»ö¤½¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¶â¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤«¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¿¤â¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤¹¤«¡£
ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ï¼±Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤â»äÍø»äÍß¤ËÉé¤±¤Æ¤â»öÂÖ¤¬¾ï¤Ë°¤¤Êý¸þ¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î¶ì¶¤òÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¤ª¿Ë»Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓÁ°¤¬³è¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿Ë¤È»å¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î»Å³Ý¤±¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¤Î¸ì¸»¤Ï¡ÖÃèÄß¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥é¥Æ¥ó¸ì¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ï»å¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç´ÑµÒ¤ò¡ÖÃèÄß¤ê¤Ë¡×¤·¡¢¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿»å¤ÎÀè¤Ë²¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£
STORY¡§¥¹¥¤¥¹⼭Ãæ¤Î⼩¤µ¤ÊÄ®¤Ç¤ª¿Ë⼦¤ò¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Ð¥é¡£⺟¤òË´¤¯¤·¡¢Í§⼈¤âÎø⼈¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë⽇¡¢Å¹¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¡¢⿇Ìô¼è°ú¤Î¸½¾ì¤ËÁø¶ø¡£Çä¿Í¤¿¤Á¤Ï·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢Æ»¤Ë¤ÏÇË¤ì¤¿Çò¤¤Ê´Æþ¤ê¤ÎÂÞ¤È·ý½Æ¡¢Âç¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥¯¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿
´ÆÆÄ¡§¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É
½Ð±é¡§¥¤¥ô¡¦¥³¥Î¥ê¡¼¤Û¤«
¾å±Ç»þ´Ö¡§100Ê¬
Á´¹ñ¸ø³«Ãæ