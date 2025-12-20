¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë²ÃÆ£¥í¡¼¥µ(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kato_rosa_¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

­à°­¤¤´é¿§­á¤Ç¼«»£¤ê

¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ(40)¤¬SNS¤Ç­à¾×·â¤Î­áºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£

¡¡²ÃÆ£¤ÏÇÐÍ¥¡¦¾ëÅÄÍ¥±é¤¸¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¦²ÏÅÔ¤ÎºÊ¡¦Îï»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£·ì¤Î¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿ÀÄÇò¤¤´é¤Î²ÃÆ£¤¬²°³°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²ÃÆ£¤Î­à¾×·â­á¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤ã¡×¡ÖÀ¨»´¤Ê¸½¾ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´é¿§°­¤¤¤±¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö·ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤·¡¢¤·¡¢¤·¤ó¤Ç¤ë¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö»àÂÎ»Ñ¡¢¾×·â¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£