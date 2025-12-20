¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À⁉¡×¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢24ºÐÃ«¸¨çýÍ¥¤«¤éà´é´ó¤»¤é¤ìÌ©ÃåáÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Çà¤ª¤¸´éá¤Ë¡ª¡Ö¤¦¤©¡¼¡¼¡¼¤Ã!!¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼
¡¡¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡ÖChevon(¥·¥§¥Ü¥ó)¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÃ«¸¨çýÍ¥(¤ä¤®¤Ì¡¦¤Þ¤æ¤¦¡¢24)¤¬ÇÐÍ¥¥à¥í¥Ä¥è¥·(49)¤È¤Î´é´ó¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥à¥í¤µ¤ó¤ÈÈÓ¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ªÅìµþ¤ÎÇìÉã¤Ç¤¹¡£¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âKtjm¤â¥¿¥Ä¥ä¤â¥à¥í¤µ¤óÂç¹¥¤♡¤È¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çö°Å¤¤Å¹Æâ¤Ç¥à¥í¤Î´é¤ò¼«¿È¤Î´é¤Ë¼ê¤Ç´ó¤»¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤È¤½¤Î¾ì¤Î³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¦¤©¡¼¡¼¡¼¤Ã!!¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À⁉¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÃçÎÉ¤µ¤½¤¦³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÀ¤³¦Àþ¡×¡Ö¤³¤ì¤òÂº¤¤¤È¤¤¤¦¤ó¤À¤Ê¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£