¡Ö°äÅÁ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¶¯¤¤¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×Éã¤ÏÆÁ±Ê±ÑÌÀ¡¢¿·À±¥·¥ó¥¬¡¼à27ºÐ¤Î»Ñá¤ËµÓ¸÷¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ó?¡×¡Ö¤¢¤é¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤Í¡×
¡ÖÀäÂÐ»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÍÌ¾²Î¼ê¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢1·î¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿27ºÐ¤¬Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¿¤À¤è¤¦¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¹¥È¥ê¡¼¥È Âè1²ó¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È20Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È´Ú¹ñ¤ÎENA¤ÇÆ±»þÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Ë¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼Ž¥¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆÁ±Ê±ÑÌÀ(Ê¡²¬¸©ÌøÀî»ÔÀ¸¤Þ¤ì)¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¿·À±¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÊ¿°æ·ø¤Î³Ú¶Ê¡ÖÆ·¤ò¤È¤¸¤Æ¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Î°äÅÁ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¶¯¤¤¤Ê¡×¡Ö»ä¤ÏÆÁ±Ê±ÑÌÀ¤¬27ºÐ¤Î»þ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡ªÂ©»Ò¤µ¤ó¤â27ºÐ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤éÀäÂÐ»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¤¢¤é¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¦¤à¡Ä¤ä¤Ï¤êÆÁ±Ê±ÑÌÀ¤µ¤ó¤È¥ì¥¤¥Ë¤µ¤óÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö²Î¡¢¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿♡¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ó?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡16ºÐ¤ÇÃ±¿ÈÅÏÊÆ¤·¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¹â¹»À¸³è¤Ç²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë²Î¤ÎÆ»¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥¤¥Ë¤Ï¡¢1·î¡Á3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÁêÂ³ÃµÄå¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥é¥¹¥È¥ì¥¿¡¼¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£