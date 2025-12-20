１８日のテレビ朝日「アメトーーク！」は、もっとやれるはずだったのに…反省会が放送された。

マセキ芸能の「ひつじねいり」が出演。２年連続Ｍ−１準決勝進出の新星で、ツッコミの松村祥維による暴露で相方の細田祥平が大惨事になっていることが明かされた。

同コンビは、かつて「アメトーーク！」配信版の「マセキ若手芸人」回に出演。松村は「蛍原さん、楽しいやろなと思う話なんやろなと思って、細田が事務所の社員とつきあってることをバラしたんですよ。そしたら喜んで。『めちゃくちゃええやないか！』って」と、爪痕を残すため、大技に出たことを回想。

だが、反動も大きかったようで「うちって社員に手を出すのが禁止なんですよ、御法度。楽屋戻ったらチーフマネジャーが『松村、好きな数字言って』って言われて。『８』って（答えた）。『事務所ライブの手伝い８年な』って」と長期にわたる罰を受けることになったという。

スタジオメンバーは口々に「８カ月かと思った」と驚きの声。松村は「行きたかった仕事、出たかったライブとか、手伝いはいってきて出られない！」と訴えたが、切れ長目元の細田は「お前が暴露したことでな」と冷静につっこんでいた。