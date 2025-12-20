お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻で、モデルの蜂谷晏海さんが自身のインスタグラムを更新。12月14日に出産した次男と、1歳になる長男の近況を綴りました。



蜂谷さんは、病院のベッドで横になる次男を、長男の”ベビバーグ”君が見守る写真を添えて、「ベビバーグはどんな反応かな？まだよく分からないのかな？と思ってましたが、コットの中を覗いたり、トントンしてみたり、背伸びをして弟を見る姿に母は感動です」と、母としての喜びを綴りました。





今月出産したばかりの次男の画像も添えて、「弟くんは3116gと立派にお腹の中で育ってくれて、生まれた直後に初乳もゴクゴク飲んでくれてこれまた涙でした。」と、順調に育っていることを報告しました。





出産後、まだ入院中の蜂谷さんは、長男と電話で話をしたそうで、「ベビバーグから先ほど涙涙の電話がありこちらも、涙…もうすぐ帰るからね！！！私も会いたいよーーーー」と、微笑ましいエピソードも紹介しました。





そして「明日からは自宅で育児！しばらくは母に来てもらってるのでサポート受けつつ（ありがとう）、ベビバーグとの時間も新生児との時間も噛み締めていこう！」と、幼い2人の子育てに、夢を膨らませています。





【担当：芸能情報ステーション】