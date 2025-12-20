Âç´Ø¶×ºù¡ÖÊÙ¶¯¡¢È¿¾Ê¤Î°ìÇ¯¡×¡¡Åß½ä¶È¡¢ÍèÇ¯¤ØÊ³µ¯´ü¤¹
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÅß½ä¶È¤Ï20Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç´Ø¶×ºù¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç¶»¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï2·å¾¡Íø¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢½©¾ì½ê¤Ç¤Ï±¦É¨¤òÉé½ý¡£¡ÖÊÙ¶¯¡¢È¿¾Ê¤Î°ìÇ¯¡£¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍèÇ¯¤ÎÊ³µ¯¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤ó¤À½é¾ì½ê¤Ç5¾¡10ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤Ë²£¹Ë¾º¿Ê¤ÇÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç21ºÐ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤â¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤ÇÂç´Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡ÖÄäÂÚ¤·¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤á¤ë´ü´Ö¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡Àè·î19Æü¤Ë28ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç´Ø¤Ï¡Ö1Ç¯´ÖÀ®ÀÓ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Äü¤á¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£