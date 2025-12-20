あすは全国的に雨となりそうです。西日本は午前を中心に雨ですが、東海や北陸は日中から夜まで雨でしょう。関東は一時的に日差しが戻りますが、夕方頃から雨になりそうです。北海道は雪ではなく雨の所が多いため、雪解けによる低い土地の浸水などに注意してください。

全国的にこの時期としては気温の高い状態が続く見込みです。東京は、きょうとは一転して、あすは17℃まで上がり、あたたかくなるでしょう。ただ、夜は寒くなるため服装にはご注意ください。仙台もきょうより高い19℃と、昼間はコート無しで過ごせそうです。

【あす21日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 4℃ 釧路：10℃

青森 ：15℃ 盛岡：12℃

仙台 ：19℃ 新潟：16℃

長野 ：15℃ 金沢：18℃

名古屋：14℃ 東京：17℃

大阪 ：15℃ 岡山：14℃

広島 ：16℃ 松江：14℃

高知 ：18℃ 福岡：15℃

鹿児島：18℃ 那覇：23℃

週間予報です。天気は周期変化となりそうです。月曜日と火曜日は晴れる所が多いですが、水曜日と木曜日は再び広い範囲で雨が降るでしょう。気温は平年並か高い日が多いですが、来週末は寒気が入って寒くなりそうです。