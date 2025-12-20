身長158センチ、体重76キロの「ぽっちゃり女子」として活動するインフルエンサーの藤田シオン（32）が18日、X（旧ツイッター）を更新。「ぽっちゃりじゃなくてデブだよ！」との声で炎上した件についてユーモアたっぷりに言及した。

藤田が16日、「ぽっちゃりでも可愛いメイクレシピ＆スキンケアレシピ」をXに投稿したところ、心ない声が殺到したようだ。藤田は、「今回の炎上に関するご報告」とXを更新。「『自分と同じような体型の方にも自信を持ってほしい』『誰にも自分を卑下してほしくない』という思いから、あえて差別用語ではない『ぽっちゃり』という柔らかい言葉を選択しました」と意図を説明して、「軽い気持ちで使った表現が、ここまでアツアツな議論に発展するとは想定しておらず、正直なところ驚いております」と反響に驚きを示した。

その上で、「たとえわたくしを擁護する文脈であっても、他者の容姿に対する心無いコメントはどうかお控えください」と呼びかけて、「人の体型やお顔立ち、美的感覚に関しては、たとえ事実であったとしてもそっとしておくのがスマートな生き方でございます」と続けた。そこから「さて、最後に皆様にお伝えしなければならないことがあります」として、ファミレスでお気に入りのメニューの魅力を突然熱弁。「以上をもちまして、『ぽっちゃりデブ論争』はこれにて閉幕といたします。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました」と茶目っ気たっぷりにオチをつけた。

藤田は元アイドルで、現在はグラビアやユーチューブなどで活躍。SNSの総フォロワー数は約10万人を誇っている。