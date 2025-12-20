19日に行われた格闘技イベントで起こったラウンドガールの“剛速球”大暴投が思わぬ反響を呼び、本人がXで釈明する事態に発展。しかし、その釈明にファンから「強肩で可愛い」「めちゃ笑いました」など再びツッコミが相次いでいる。

【映像】美女ラウンドガール、“剛速球”大暴投に赤面

舞台は東京・後楽園ホールで行われた「Krush.183」。事の発端は、本戦前のファンサービス。8人の『Krush GIRLS』が登場し、サインボールを客席に投げ込んだ際、百田が放った一球は正面ではなく、左斜め下の至近距離へ猛スピードで叩きつけられ「どこ投げてんだよw」「すっごい速球やったぞw」といった反響が続々寄せられた。

この一件について、百田汐里が自身のX（エックス）を更新。当時の「狙い」を告白。しかし、その内容がさらなる笑いとファンのツッコミを呼ぶ事態となっている。

百田は「真ん中の1番上を狙いました！！！」と、実は会場の最上段を狙った「遠投」のつもりだったことを明かした。

狙いとは真逆の結果に終わったこの告白に、ファンは即座に反応。「現地にいましたが、球速150キロは出ていましたよ」「いやいや、そうはならんでしょｗ」「カメラマンさん狙った？」といった愛のあるツッコミが殺到。一方で、全力でファンサービスに取り組む姿に「強肩で可愛い」「めちゃ笑いました」と好感度も急上昇している。

端正なルックスからは想像もつかない“剛速球”を見せた百田。次回のリング登場では、そのコントロールにも熱い視線が注がれそうだ。