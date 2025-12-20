◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子ダブルス(20日、中国)

中国で行われているバドミントン・ワールドツアーファイナルズ。女子ダブルスでは、日本の福島由紀選手・松本麻佑選手“フクマツ”ペアが、格上相手にストレート勝利で決勝進出を決めました。

年間ポイントランキング5位であるフクマツペアの準決勝の相手は、格上の同1位であるマレーシアの強豪・タン パーリー選手とティナ ムラリタラン選手ペア。前日の予選グループステージでも対戦しており、この時にはフクマツペアが接戦のすえ「2-1」で勝利していました。

翌日に迎えたこの日の準決勝。フクマツペアは軽快な動きで相手の攻撃をしのぎ、ストレート勝利しました。福島選手は試合を振り返り「出だしがあんまりよくなかったかな」と苦笑い。それでも「昨日と同じ相手で、どうなるかなっていうところもありましたけど。なんとか1ゲーム目っていうところが、そこが取れたのがすごく大きかった。向こうも体力も少しずつ削れていって、こっちの方がしっかり我慢できた」と語りました。

試合中盤には132回に及ぶ長いラリーが生まれる場面も。松本選手は「相手も同じだけキツかったと思うので。1対2にならないように、相手と1対1でできるようになんとか我慢しきれたかな」とホッとした表情を見せました。

翌日に控えた決勝戦。松本選手は「ここまでこられたのも本当にうれしいですし、リーグの中で1回負けてからのこの決勝の舞台なので、久しぶりのファイナルでの決勝の舞台、2人でしっかり楽しむことを第一に必死に頑張れたら」と語り、福島選手も「崖っぷちからなんとか昨日勝って、やっと勝ち上がってきての決勝の舞台なので、その“やっと”っていう部分を明日も存分に楽しんでいきたいですし、今日みたいにしっかり我慢しながらやっていければいいかなと思います」と意気込みました。