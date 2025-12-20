稲垣吾郎の主演舞台『プレゼント・ラフター』が、2026年2月より東京・PARCO劇場を皮切りに、京都、広島、福岡、仙台で上演される。本作はイギリスの俳優で劇作家のノエル・カワードによるラブコメディだ。

参考：稲垣吾郎が語る、“芸能界”と違う舞台ならではの魅力 「しつこいくらいに追求していける」

稲垣が演じるのは、誰からも愛されるスター俳優のギャリー。順風満帆なキャリアを誇りつつも、人気職業ならではの“老い”への不安や、私生活でもつい演じてしまうといったどこか満たされない感情を抱えていた。そんなギャリーが海外公演へ出発しようとしていた矢先、個性豊かな人々が次々と彼を訪ねてきて――。

主人公ギャリーについての印象を問われると「僕を当て書きしたのでは？」と笑う稲垣。本作の初演は1942年なので、もちろんそれは不可能な話なのだが、思わずそう感じてしまうほど親近感が湧いたキャラクターなのだという。繰り返し上演されてきた伝統ある作品に臨む心境、10年ぶりに立つPARCO劇場への思い入れ、そして“稲垣吾郎”という存在だからこそ生まれるコメディについて、稽古入り直前の稲垣がその胸の内を軽やかに語ってくれた。（佐藤結衣）

――台本を読まれたときの感想はいかがでしたか？

稲垣吾郎（以下、稲垣）：とても面白かったですね。スキャンダラスで、刺激的で。今だって、ちょっと正しくないとすぐに怒られてしまうような世の中じゃないですか。なのに「これを本当に1942年に上演していたの!?」と驚きました。でも、だからこそ演劇ぐらいは自由に、見ちゃいけないものを見るような感じで楽しんだのかな、なんて想像したりして。演劇の国、イギリスを代表する作品でもあるので、こういうストレートプレイのお芝居が好きな自分としては楽しみになりました。

――翻訳劇という点での難しさはありますか？

稲垣：演劇が始まるときはいつもそうなんですが、特に海外の翻訳はセリフをそのままの意味ではなく、裏の裏にまで意識を向けなければならない難しさがあります。今回もウィットに富んだ会話劇なので、キャラクターたちのセリフが当時流行していた芝居や文学作品のセリフを引用したやりとりとかもあるんですよ。そういう背景まで勉強しながら紐解いていって、現代風の“おかしみ”に変えていけたら、上品な大人のラブコメディになるんじゃないかなと思います。

――物語は若手女優、家政婦、使用人、秘書、元妻、脚本家志望の青年、マネージャー、演劇プロデューサー、友人の妻など、個性豊かな面々が登場し、ギャリーを取り合うようにドタバタ騒動が起こります。

稲垣：夫婦あり、男女の恋愛あり、男同士の友情あり、同性愛のような感情もあり……と人間関係がいくつも交錯していますよね。スピード感もありますし、そのぶんセリフ量も多くなるので、ちょっと台本を読んだ段階ではこんがらがってしまいそうになりました（笑）。とにかくギャリーは「ノー」と言えない感じなんだろうなと。色恋を求めているプレイボーイというわけではなく、サービス精神が旺盛というか。「ちょっとモテている自分」が俳優として必要なのかなと思っているところもありそうですよね。そういうところもわからなくもないんですよ。

――ギャリーと似ていると感じる部分は多いですか？

稲垣：けっこう似てると思います。イラチ（イライラしやすい、せっかちな人）ですしね（笑）。僕を当て書きされたのかな、なんて思うくらい。ギャリーは気難しそうに見えて、実はやさしい。人間的にもイキイキしていて魅力的ですし、なんだかんだ愛されキャラですよね。個人的には作者のノエル・カワードさんが、ご自身を投影された作品であるというところも興味深く感じました。僕も俳優なので、ギャリーの言動を「わからなくないな」って思う部分もあるんですよ。人に好かれようとしてつい演じちゃう、みたいなところとか。「本当の自分がどこにいるんだろう」みたいな感覚って、もちろん誰しもが感じるところはあると思うんですけど、こういう仕事をしていると特に強く感じるのかなと。演じるのが今から楽しみです。

――こだわりの強いギャリーには「起きるまで起こしてはいけない」といったルールがいくつもあり、周囲の人々がそれを気にかけている姿もまた笑いを生みます。

稲垣：恥ずかしい部分ではありますが、はたから見るとわがままで自分勝手に生きてきたなっていう心当たりは自分にもありますね（笑）。起こされたくないというのはないけれど、規則正しい健康的な生活を続けていくこととか、自分なりのルーティンを崩されたくないみたいな。舞台の稽古中はどんどんセリフを覚えていかなくてはならないので、朝の時間を特に大切にしています。早起きをして、気分がいいときには公園へ行って散歩をしながら覚えることも。あとは、自分のパーソナルスペースは侵されたくない、とか。例えば、急に楽屋に入ってこられるとイラッとするとか。昔から寝てるところとか、食べてるところとか、そういう生理現象的なところを見られるのがイヤなんですよね。

――プライベートな空間に人が入ってくることそのものが厳しいですか？

稲垣：そうですね。なので、ギャリーの家に次々にたくさんの人が入ってくる感じは、僕では考えられない！ 猫は全然構わないんですけどね。僕の家の猫たちはむしろ「侵食されたくない」って距離を保つくらいなので。最近つくづく思うんですよ、猫のほうが人間よりも自立しているなって。僕なんかはすぐ人に迷惑をかけてしまいますけど、猫たちは自分で自分を喜ばせて、自分の機嫌をとることもできる。僕はきっと憧れているんですよね、猫という崇高な生きものに。

――なるほど。ギャリーは「ここを抑えておけばOK」というポイントもありましたが……!?

稲垣：僕としては逆に「こうしておけば機嫌がいいんでしょ？」っていうのがバレてしまっているのも、なんかイヤなんですよね。親しい人にとってもミステリアスな存在でいたいっていう、勝手な自分の理想があるんです。心のパーソナルスペースが必要というか。そういう意味では、僕のほうがギャリーよりずっと気難しいかもしれない（笑）。

――作中ではギャリーが老いへの恐れや人気俳優ならではの孤独感を口にする場面もありますね。

稲垣：鏡を見て「うわ～」とかね。そこも僕に向けて当て書きしたんじゃないかなって思わされたセリフです（笑）。容姿って、やっぱり気にしないなんて言ったら嘘ですよね。そういう仕事ですし、僕はそのへんに関してけっこううるさいほうだとも自分で思いますし。自分だけが気づくこととかってあるじゃないですか。「あれ、こんなところにシワが？」とかね。それを「生きてきた自然のものだ」「ナチュラルでいいじゃん」みたいなことも個人的にはあんまり言いたくない。そこは、ちゃんと抗っていてちょうどいいぐらいなんじゃないかなって。うまく言えないですけど、老いることの恐れっていうのは、言霊じゃないけどあんまり口にはしないようにはしているんです。とはいえ、ロボットじゃあるまいし、全く年を重ねていくことを否定するのもまた違うと思っていて。その年齢でベストな容姿を目指していくっていうのが大切なんじゃないかなと。体力的にも、内面的にもね。孤独感については、僕はあまり感じたことはないですね。たぶん、ノエル・カワードさんのように俳優をしながら脚本も書いて、監督もして……と、ひとりで多くのことを背負っていくような責任感の強い方だと思うこともあるのかもしれない。けれど、僕の感覚では分業制というかチームで取り組んでいるというイメージなので。俳優だから孤独、みたいなことはそこまで感じていないです。

――2025年は映像作品にも舞台にも出演されて大活躍でしたが、どのような違いがありますか？

稲垣：観ている人の心に響かせるとか届けるっていう意味では、ほとんど同じだと思いますが、もちろん違うところもあります。舞台はじっくり時間をかけて稽古して、本番も何度も同じことを重ねてやり続けますし、映像だとある意味で監督さんとかに委ねるしかないみたいなもっとスリリングなドキュメンタリー要素もあったりして。それこそ分業制の範囲が違うという感じですかね。一方で映像と舞台と、両方を行き来しているからこそ見えてくるものもあります。映像の作品を撮りながら「ここにカメラがあるからそこだけに集中する」というのではなく、この空間そのものを俯瞰で見る自分がいますし、逆に舞台をしながらお客さんの視線をカメラのように見立てて「こっちにフォーカスしてるな」「今パンアップしたな」って映像的に舞台を考えられる。俳優という仕事をやらせてもらっている以上、どちらにも力を入れてやっていきたいなと思っています。

――PARCO劇場には特別な思い入れがあるとお聞きしました。10年ぶりに立つことへの思いを改めてお聞かせください。

稲垣：PARCO劇場は何度も通わせていただいた劇場で、特につかこうへいさん作の『広島に原爆を落とす日』という、自分の舞台俳優人生の第一歩となった作品を演じさせてもらった印象が強いですね。初舞台というわけではなかったんですが、まだ20代前半のころで。ものすごいセリフ量だったのを今でも覚えています。それから鈴木聡さんとの『恋と音楽』シリーズでもお世話になって。あれから10年の間に、渋谷の街も大きく変わって、PARCO劇場も新しくなって。当時のことが懐かしく感じられますね。

――観客として観劇をされたことも？

稲垣：ええ、もちろん。よく美輪明宏さんのお芝居をPARCO劇場に観に行ってましたね。昔のPARCO劇場って舞台の下手にひとつ主演の方が使う大きな楽屋があったんですよ。一度だけ、美輪さんが出演されたあとに僕が使う機会があって。そのときの情景を思い浮かべると、美輪さんの香水の残り香も蘇ってきます。あとは、劇場の椅子の背もたれが色褪せてステージからハート型に見えたこととか。長年、お客さんが座ってきた形跡が、そんなふうに刻まれているのを感じていました。そうした思い出が僕と同じようにお客さんひとりひとりの中にもあるんじゃないかなと思うので、いっしょに懐かしみながら、さらに新しい思い出を作っていけたらうれしいです。

――映像作品や舞台をご覧になられている印象がありますが、そうした作品から影響を受けることはありますか？

稲垣：受けてるのかな？ ある俳優さんの演技を見て「自分もそういう芝居をしよう」みたいなことはないですね。みなさんと同じく、ひとりの観客として楽しんでいる感じです。でも、人が頑張っているのを見て、自分も頑張ろうという形では刺激を受けますよね。

――今回の作品は、ラブコメディということで、笑いに対する思いについても聞かせてください。

稲垣：笑いというのは、エンターテインメントの基本ですよね。「笑いあり、涙あり」っていうじゃないですか。やっぱり笑わせるとかユーモアっていうのは、どんな作品にも根底にあるものだと思っているんです。僕はお笑い芸人ではないけれど、昔からテレビでコントをしたりラブコメとかをやってきて、本当に幼い頃から学んできたというか、息を吸うように当たり前のこととしてやってきた感覚はあります。そして、ありがたいことに、コミカルな演技を評価していただくことが多いんです。『ハリー・ポッター』（舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』）をやっていても、コミカルなシーンを指して「ああいうところが面白いよね」と言ってくださる方がいて。でも、コメディだから「眉毛を2センチ上げてみよう」とかそんなことは別に考えているわけではない。その役を僕が一生懸命やれば、それが自然にコメディになっていくっていう感じなんですよ。だから、“稲垣吾郎”っていうイメージを普段から鉄壁のように築いているところもあるんです。さっき話したように普段からミステリアスでいたい理由というか、それがエンターテイナーとして笑いを生み出すために必要な部分だと思うから。特にラブコメでは、恋してハチャメチャにグチャグチャになってると面白いじゃないですか。それに男なんてカッコ悪くなればなるほど、面白くなってくるもの。だから、稲垣吾郎という鎧がどう崩れるかを楽しんでほしい。それが僕の中の笑いに対する1つの考え方かもしれないですね。

――その瞬間が今回の舞台では存分に味わえそうで、ますます楽しみです。

稲垣：自分でもすごく僕らしい作品だと感じていますし、きっとみなさんにもたくさん笑っていただけるんじゃないかなと思います。80年以上前のイギリスと現代の日本という違いがあっても、変わらない笑いの部分がすごくあるので。なんだか毎日同じものにはならない予感もあるので、何度も観て楽しんでいただきたいです。

（取材・文＝佐藤結衣）