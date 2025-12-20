Snow Man¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ò°Ï¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ªー¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿·Á¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¾®´é¡ª¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¶¦±é¡×
¢£¡Öµï¼ò²°¥Èー¥¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÉÍºê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤òSnow Man¤¬°Ï¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Snow Man¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
ÉÍºê¤Ï12·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤ÇSnow Man¤È½é¶¦±é¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡Öµï¼ò²°¥Èー¥¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤ÎÉÍºê¤ò¥º¥é¥ê¤ÈSnow Man¤¬°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ªー¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿·Á¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¾®´é¡ª¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¶¦±é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£