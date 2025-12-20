岡副麻希、レーサー夫＆1歳長女との“クリスマス”3ショットに反響「絵になる素敵な家族」「可愛いサンタさん」 “念願のホテル”に宿泊を報告
フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥（36）と長女（1）とクリスマスムードを過ごす家族の時間を公開した。
【写真】「絵になる素敵な家族」岡副麻希が披露した夫・蒲生尚弥＆1歳長女との“クリスマス”3ショット
岡副は「12月最初のこと 自宅からあまりに近いので泊まる機会がなかったのですが、念願叶って私と娘は完全に蒲生さんのおまけでお邪魔しました」とつづり、富士スピードウェイのサーキットに隣接する「富士スピードウェイホテル」に宿泊したことを報告。
「ハロウィンの仮装は断固として着てくれなかったのに サンタコスは赤色ブームのおかげで毎日のように着てます 起きて、まずサンタになる娘」と、かわいらしいサンタの衣装を身にまといはしゃぐ長女の姿も公開した。
この投稿にフォロワーからは「絵になる素敵な家族ショット!!かわいい天使さん 2人発見!!」「まきちゃん！可愛いサンタさんだね」「いつかは泊まってみたい富士スピードウェイホテル 羨ましい」「駆け寄る姿の可愛らしさ」などのコメントが寄せられている。
岡副と蒲生は2022年4月に結婚を発表。24年5月に第1子女児の誕生を報告している。
