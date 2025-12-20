俳優の野間口徹（52）が、12月19日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。昨年発表された「令和のテレビドラマ出演数」で2位を記録し、どんな役にも溶け込む演技力で「今や見ない日はない」と言われるほどの売れっ子が、子どもたちからの反応を明かした。

【映像】野間口一家（5人）の家族写真

19歳、17歳、13歳の3人の子どもの父親でもある野間口。家庭内では周囲がよく喋るため、自身は「聞き役に徹している」という穏やかなパパの顔を見せる。

司会の黒柳徹子から、子どもたちが自身の出演作品を見るかどうか問われると、「それが全然見てなくて」と苦笑い。子どもたちは、学校の友人から「昨日お父さん出てたね」と言われて気づくことが多いそうだ。

野間口自身は「いちいち感想を言われるよりは、放っておいていてくれたほうが楽ですね（笑）」と語るが、たまに作品を見た子どもたちから投げかけられる言葉は、「お父さん、また殺人犯だったんだ」。これに黒柳は「そういう役なのに言われるのは嫌だわね（笑）」と笑って返した。

一方で、年に一度は必ず家族旅行に出かけていることを告白。「子どもは未だに付き合ってくれます。先日は青森に行きまして、いろいろ回って“青森いいね”って。八戸の朝市とか素晴らしかったです。みんなキャッキャ言ってずっと食べてました」と仲睦まじい様子を語った。（『徹子の部屋』より）