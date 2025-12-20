12月18日、福山雅治主演のドラマ『ラストマン-全盲の捜査官-』（TBS系）を映画化した『映画ラストマン -FIRST LOVE-』のレッドカーペットイベントが開催された。

「今回の映画は、2023年に放送された『ラストマン』の劇場版。福山さん演じる全盲のFBI捜査官と、大泉さん演じる孤高の刑事の “最強バディ” の活躍を描くといいます。2人のほか、King ＆ Princeの永瀬廉さん、今田美桜さん、吉田羊さんらも出演しています。

さらに、12月28日には完全新作スペシャルドラマ『ラストマン-全盲の捜査官- FAKE／TRUTH』の放送も決まりました。ドラマ版のゲストとして、Snow Manの向井康二さんをはじめ、松本若菜さんや吉田鋼太郎さんも登壇、豪華俳優陣が集結しました」（映画誌ライター）

出演者全員が黒をベースにしたシックな衣装を着用するなか、蝶ネクタイのついたシャツに、黒のロングコートを着用していたのは向井。高身長の抜群のスタイルが強調された装いで登場したが、“異変” を指摘するファンの声も。

《こーじくんずいぶんほっそりしちゃった？》

《こーじが痩せちゃってるちゃんとご飯食べて寝れてるかな…》

少し痩せたように見せる向井に、体調を心配する声が聞かれたのだ。

「イベントに登壇した向井さんは、出演者と撮影時の秘話を明かすなど、会話が弾んでいました。しかし、フェイスラインはスッキリしていて、頬がげっそりとした印象だったんです。おそらく、多忙が原因なのだと思われます。

ここ数年、Snow Manの人気はすさまじく、今年4月と6月には初となるスタジアムツアーを開催。そして、11月からは5大ドームツアーで全国を駆け抜けている最中です。

さらに、ドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』に主演する向井さんは、夏にはタイでロケにいそしんだといいます。日本だけでなく、世界を行き来するスケジュールはかなり激務なので、体調には気をつけてほしいですね」（芸能プロ関係者）

ふだんから明るい振る舞いを見せる向井。いつまでも元気な姿を見せてほしい。