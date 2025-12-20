¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬°Ý¿·¤ËÈéÆù¡Ö°ì±þ¡¢Ï¢Î©¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤±¤ÉÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬£²£°Æü¡¢¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î°Ý¿·¤Î²ñ¤òÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï¿³µÄÆþ¤ê¤¹¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î£±£¶£°Ëü±ß¤«¤é£±£·£¸Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤³¤È¤Ç¼«Ì±¤È¹ç°Õ¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¼«Ì±¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¼£·èÃÇ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î¡Ë¿®Íê´Ø·¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¤Î¥µ¥¤¥º¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¯ºö¼Â¸½¤¬¡ÊÍ¿ÅÞ¤È¡ËÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤òÎã¤Ëµó¤²¡Ö°ì±þ¡¢Ï¢Î©¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Ý¿·¤òÈéÆù¤Ã¤¿¡£